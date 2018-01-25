Додано: Чет 08 лют, 2018 20:05

Detractoris написав:

То, что относится к 1991 и 1992 - вводилось в годы независимости, но строилось преимущественно ДО. Уверен, вы это понимаете, но зачем то несете в массы, противопоставляя одних и других... Без этих станций выходит, что меньше половины уже, а не больше, построено современной Украиной.



Но это вообще бессмысленное занятие! Не о том речь. Речь о совсем необязательном резонансе в обществе, которое можно было и избежать (увидите, сколько эта тема наберет комментариев, а я лучше воздержусь далее, чтобы не подливать) То, что относится к 1991 и 1992 - вводилось в годы независимости, но строилось преимущественно ДО. Уверен, вы это понимаете, но зачем то несете в массы, противопоставляя одних и других... Без этих станций выходит, что меньше половины уже, а не больше, построено современной Украиной.Но это вообще бессмысленное занятие! Не о том речь. Речь о совсем необязательном резонансе в обществе, которое можно было и избежать (увидите, сколько эта тема наберет комментариев, а я лучше воздержусь далее, чтобы не подливать)

Вот это называется голимая комуняцкая манипуляция. Первое метро в совке начали строить с 30-х годов. до 90-х 60лет было у коммуняк на строительство и Киевского метро тоже ! Но в Киеве начали лишь с 60 года - конечно же все бабки лились в московию. 60/31 лет у коммуняк явно больше чем 26 лет при независимой Украине. Но комуняцкие мухляторы-манипуляторы, проигрывая, и здесь хотят пару станций себе передернуть. Хотя действительно фактически станций было открыто больше , комуняки и так проигрывают даже трудному периоду независомой украины со счетом 13/15, в плюс к этому была построена кольцевая электричка - фактически наземное метро , популярное во всем мире - с еще 15 станциями. То есть преимущество Украины уже безоговорочное. И открытие новых станций будет продолжено в дальнейшем, как бы комуняки тут слюной не брызгали.