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Detractoris написав: То, что относится к 1991 и 1992 - вводилось в годы независимости, но строилось преимущественно ДО. Уверен, вы это понимаете, но зачем то несете в массы, противопоставляя одних и других... Без этих станций выходит, что меньше половины уже, а не больше, построено современной Украиной.
Но это вообще бессмысленное занятие! Не о том речь. Речь о совсем необязательном резонансе в обществе, которое можно было и избежать (увидите, сколько эта тема наберет комментариев, а я лучше воздержусь далее, чтобы не подливать)
Вот это называется голимая комуняцкая манипуляция. Первое метро в совке начали строить с 30-х годов. до 90-х 60лет было у коммуняк на строительство и Киевского метро тоже ! Но в Киеве начали лишь с 60 года - конечно же все бабки лились в московию. 60/31 лет у коммуняк явно больше чем 26 лет при независимой Украине. Но комуняцкие мухляторы-манипуляторы, проигрывая, и здесь хотят пару станций себе передернуть. Хотя действительно фактически станций было открыто больше , комуняки и так проигрывают даже трудному периоду независомой украины со счетом 13/15, в плюс к этому была построена кольцевая электричка - фактически наземное метро , популярное во всем мире - с еще 15 станциями. То есть преимущество Украины уже безоговорочное. И открытие новых станций будет продолжено в дальнейшем, как бы комуняки тут слюной не брызгали.
Вот это тебя бомбит. Все деньги лились в московию. Ща деньги не льются и посмотри сколько там станций открыли за последние несколько лет. Только инфаркт не получи. Назавика лучше сколько предприятий серьезных открылось за 26 лет . Ну хоть одно назови И сколько было при коммунистах.
Золотой батон написав:Вот это тебя бомбит. Все деньги лились в московию. Ща деньги не льются и посмотри сколько там станций открыли за последние несколько лет. Только инфаркт не получи. Назавика лучше сколько предприятий серьезных открылось за 26 лет . Ну хоть одно назови И сколько было при коммунистах.
Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил. А ведь при совке коммуняки из западной Украины коммуняки нашару газ то качали. Так что спонсирование строительства и веток метро был за счет некогда крупнейшего потребителя росгаза в том числе. Даже не расписывая в каком гавне живут расейские регионы за педелами московии - стоит заметить что Резервный Фонд РФ уже йок - с января этого года. Но далі обязательно буде !
Что касаемо заводов которые при коммуняках были преимуществено внутреннего потребления , конкурировать с западом они могли слабо, то сейчас у Украины условия намногго более сложные. И тем не менее, не смотря на военное время :
За полтора года в Украине построили 59 заводов и 32 электростанций
С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 59 заводов и 32 солнечных электростанций. Об этом свидетельствуют данные на странице в соцсети Фейсбук сообщества «Предприятия Украины», которое обнародовало также список новых предприятий, - передает КНК Медиа.
Так, согласно обнародованных данных, наибольшее количество заводов было построено в западных областях Украины:
- завод «Ядзаки Украина»; - завод по производству асфальта (Закарпатская область); - завод по производству комплектующих для Audi и BMW, - биогазовый завод, два мебельных завода (Львовская область); - завод «TM Ondo», - станция по производству биогаза (Ивано-Франковская область); - завод «Тернопольский карьер», - завод по производству кабельно-проводниковой продукции, завод по изготовлению смешанных минеральных удобрений (Тернопольская область).
В Киевской области введены в эксплуатацию:
- завод по производству бетона и растворов, - чайная фабрика Unilever, - хлебзавод компании «Хлебные инвестиции», - ЧАО «БИОФАРМА», - фармацевтический завод фирмы «Euro Pharma International», - фармацевтический завод в Белой Церкви, - 2 биогазовых завода, - завод ФФУ по производству искусственных футбольных полей.
Также были введены в эксплуатацию 11 зерновых элеваторов.
В южных областях страны построено ряд перегрузочных и зерновых терминалов.
Отмечается, что в последние годы в Украине заметно увеличилось число солнечных электростанций.
Так, с 2015 года в Украине было построено 29 солнечных электростанций - 9 из них - в Винницкой области.
А также 5 ветроэлектростанций:
- ветропарк «Причерноморский» (Николаевская область), - ветроэлектростанция «Старый Самбор 1» (Львовская область), - еще 2 на Херсонщине и одна в Ивано-Франковской области.
Также за этот период в Украине было запущено 2 газовых месторождения: Колодницкое и Креховское газовые месторождения на Львовщине.
Это без учета ИТ компаний , которые растут как грибы , принося в Украину миллиарды гривен ежегодно. ИТ сектор , ряд компаний которых успешно конкурирует на мировом рынке. Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Это так чтобы тебя сильно не бомбило.
Surfer написав: Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил. А ведь при совке коммуняки из западной Украины коммуняки нашару газ то качали. Так что спонсирование строительства и веток метро был за счет некогда крупнейшего потребителя росгаза в том числе. Даже не расписывая в каком гавне живут расейские регионы за педелами московии - стоит заметить что Резервный Фонд РФ уже йок - с января этого года. Но далі обязательно буде ! Что касаемо заводов которые при коммуняках были преимуществено внутреннего потребления , конкурировать с западом они могли слабо, то сейчас у Украины условия намногго более сложные. И тем не менее, не смотря на военное время : Это без учета ИТ компаний , которые растут как грибы , принося в Украину миллиарды гривен ежегодно. ИТ сектор , ряд компаний которых успешно конкурирует на мировом рынке. Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Это так чтобы тебя сильно не бомбило.
если было в ЕС дешевле, то почему тогда нужно было подписывать контракт с РФ? кто подписал столь не выгодный для Украины контракт по газу и какое она понесла за это наказание? так что не надо дуть в уши про злых русских которые заставили покупать газ у них. А что касается ИТ, то заслуги руководства страны в этом нет (скорее наоборот, но отжать ИТ компанию не так просто как завод, поэтому и не отжимают, в отличии от майнинг ферм), так что опять мимо.
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Surfer написав: Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил. А ведь при совке коммуняки из западной Украины коммуняки нашару газ то качали. Так что спонсирование строительства и веток метро был за счет некогда крупнейшего потребителя росгаза в том числе. Даже не расписывая в каком гавне живут расейские регионы за педелами московии - стоит заметить что Резервный Фонд РФ уже йок - с января этого года. Но далі обязательно буде ! Что касаемо заводов которые при коммуняках были преимуществено внутреннего потребления , конкурировать с западом они могли слабо, то сейчас у Украины условия намногго более сложные. И тем не менее, не смотря на военное время : Это без учета ИТ компаний , которые растут как грибы , принося в Украину миллиарды гривен ежегодно. ИТ сектор , ряд компаний которых успешно конкурирует на мировом рынке. Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Это так чтобы тебя сильно не бомбило.
Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Ахахаахах. Боже. Не смеши мои тапочки. Сумма всех инвестиций всех этих 59 заводов несколько сотен млн$. Вот и представь сколько это. Это просто пук в лужу. По факту просто ноль. А теперь поищи сколько всего закрылось за 2 года. Украинский айти это вообще просто мираж. Он конечно существует, но опять же сравнению с айти любой другой страны он ниже плинтуса. Почти все чем Украина конкурирует на мировых рынках было построено как раз ещё при советской власти. Все эти мотор сичи, металлургические комбинаты, химические и тд и как раз за счёт них живет Украина. Они приносят львиную долю валюты. А все что построено сейчас валюты почти не приносит, это горе заводики западных компаний с инвестициями 1 миллион$ где сто селюков крутят болты гайки и шурупы :) . Реальность такова, что за 26 лет не создано ни одного реального предприятия. Страна докатилась до того что уже сама станцию метро построить не может, не то что какой то блок АЭС. Вот таки клети коммунисты были.
Востаннє редагувалось Золотой батон в П'ят 09 лют, 2018 02:45, всього редагувалось 2 разів.
RomanTik написав:если было в ЕС дешевле, то почему тогда нужно было подписывать контракт с РФ? кто подписал столь не выгодный для Украины контракт по газу и какое она понесла за это наказание? так что не надо дуть в уши про злых русских которые заставили покупать газ у них. А что касается ИТ, то заслуги руководства страны в этом нет (скорее наоборот, но отжать ИТ компанию не так просто как завод, поэтому и не отжимают, в отличии от майнинг ферм), так что опять мимо.
подписывать контракт с РФ надо было когда посреди зимы от холода в европе люди замерзали насмерть на перекрытой русскими гопниками трубе. Из за ур** которые своевременно отказались это делать. Опять эта дефективная старая балалайка про "злочинни контракты". Какая же короткая память у нынешних убогих. При всем при этом при НЕЙ газ был дешевле чем при следующей власти , которая продав крым за 100баксовую скидку покупали газ у "добрых русских" по 400-500 - особо "братская" цена. Хотя сегодня на самом деле руские воры продолжают "по братски" воровать украинский газ в черном море. Уже не говоря о украденных парашей территориях , развязанной ею же против Украины войне, от которых погибли тысячи украинцев. Это все о тех же "добрых русских". И касаемо ИТ разговор здесь не про руководство а про страну, и в успехах ИТ заслуга современной Украины.
Золотой батон написав:Вот это тебя бомбит. Все деньги лились в московию. Ща деньги не льются и посмотри сколько там станций открыли за последние несколько лет. Только инфаркт не получи. Назавика лучше сколько предприятий серьезных открылось за 26 лет . Ну хоть одно назови И сколько было при коммунистах.
Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил.
В 2016 и 2017 годах деньги из Украины не лились в Москву - ни за газ, ни за братство, не за коммуняк. Тем не менее в 2016 году в Москве было открыто 5 станций метро, в 2017 - 4 станции. Сколько станций было открыто в Киеве? Когда была открыта последняя? Куда делись деньги которые раньше (при коммуняках и газовые)лились в Москву, а теперь наверно должны литься в Киев? С 2014 года деньги в Москву не идут, сколько за эти года было открыто станций? Зато Петя на Мальдивы летает, а Луцик на Сейшелы. Гордитесь и наслаждайтесь...
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