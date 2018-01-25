Додано: П'ят 09 лют, 2018 02:18

Surfer написав: Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил. А ведь при совке коммуняки из западной Украины коммуняки нашару газ то качали. Так что спонсирование строительства и веток метро был за счет некогда крупнейшего потребителя росгаза в том числе. Даже не расписывая в каком гавне живут расейские регионы за педелами московии - стоит заметить что Резервный Фонд РФ уже йок - с января этого года. Но далі обязательно буде ! Что касаемо заводов которые при коммуняках были преимуществено внутреннего потребления , конкурировать с западом они могли слабо, то сейчас у Украины условия намногго более сложные. И тем не менее, не смотря на военное время : Это без учета ИТ компаний , которые растут как грибы , принося в Украину миллиарды гривен ежегодно. ИТ сектор , ряд компаний которых успешно конкурирует на мировом рынке. Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Это так чтобы тебя сильно не бомбило. Деньги еще как лились до недавнего времени - когда по братской цене в 500уе впаривался рос газ , который в европах дешевле стоил. А ведь при совке коммуняки из западной Украины коммуняки нашару газ то качали. Так что спонсирование строительства и веток метро был за счет некогда крупнейшего потребителя росгаза в том числе. Даже не расписывая в каком гавне живут расейские регионы за педелами московии - стоит заметить что Резервный Фонд РФ уже йок - с января этого года. Но далі обязательно буде ! Что касаемо заводов которые при коммуняках были преимуществено внутреннего потребления , конкурировать с западом они могли слабо, то сейчас у Украины условия намногго более сложные. И тем не менее, не смотря на военное время : Это без учета ИТ компаний , которые растут как грибы , принося в Украину миллиарды гривен ежегодно. ИТ сектор , ряд компаний которых успешно конкурирует на мировом рынке. Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Это так чтобы тебя сильно не бомбило.

Это вам не совковый завод , на котором делали г-но исключительно внутреннего потребления. Ахахаахах. Боже. Не смеши мои тапочки. Сумма всех инвестиций всех этих 59 заводов несколько сотен млн$. Вот и представь сколько это. Это просто пук в лужу. По факту просто ноль. А теперь поищи сколько всего закрылось за 2 года. Украинский айти это вообще просто мираж. Он конечно существует, но опять же сравнению с айти любой другой страны он ниже плинтуса. Почти все чем Украина конкурирует на мировых рынках было построено как раз ещё при советской власти. Все эти мотор сичи, металлургические комбинаты, химические и тд и как раз за счёт них живет Украина. Они приносят львиную долю валюты. А все что построено сейчас валюты почти не приносит, это горе заводики западных компаний с инвестициями 1 миллион$ где сто селюков крутят болты гайки и шурупы :) . Реальность такова, что за 26 лет не создано ни одного реального предприятия. Страна докатилась до того что уже сама станцию метро построить не может, не то что какой то блок АЭС. Вот таки клети коммунисты были.