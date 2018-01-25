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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:29

Re: Киевский метрополитен

  Surfer написав:Станцию метро строили не коммунисты, строили киевляне. И уж точно не уроженец харьковской губернии Петровский, умерший в 58 году, в то время как станция была открыта в 80м. Ошибкой было само наименование станции метро петровкой

Киевляне, которые построили метро, дали название новой станции Петровка.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:42

Re: Київрада перейменувала станцію метро

  sal написав:Киевляне, которые построили метро, дали название новой станции Петровка

Ну уже ж объяснили, что то были неправильные коммунистические киевляне. Мало ли что они там построили. Что теперь, разрешать им названия давать что ли? Вы так договоритесь до того, что еще и спасибо им говорить надо..
fokus
 
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