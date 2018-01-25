Киевляне, которые построили метро, дали название новой станции Петровка.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:29
Re: Киевский метрополитен
Киевляне, которые построили метро, дали название новой станции Петровка.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:42
Re: Київрада перейменувала станцію метро
Ну уже ж объяснили, что то были неправильные коммунистические киевляне. Мало ли что они там построили. Что теперь, разрешать им названия давать что ли? Вы так договоритесь до того, что еще и спасибо им говорить надо..
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