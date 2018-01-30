Додано: Суб 10 лют, 2018 01:47

slavek написав: Surfer написав: Население же Киева с 90-х годов почти неизменно. Население же Киева с 90-х годов почти неизменно.

Вранье.

По переписи 1989г - 2,6 млн.человек, сейчас официально 2,9 млн,неофициально - 3,15млн.

Вранье.По переписи 1989г - 2,6 млн.человек, сейчас официально 2,9 млн,неофициально - 3,15млн.

Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро

Столична влада пообіцяла, що протягом трьох років у Києві з’являться дві нові станції метро.



Цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар, а протягом трьох років будуть введені в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».



Для будівництва нових станцій закладено 1 мільярд гривень.



За словами чиновників, в даний момент ведуться переговори з інвестором про закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Щоб реалізувати даний проект, потрібно близько 400 млн євро. У поточному році на добудову моста передбачено 2,5 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42025 ... siyi-metro

Столична влада пообіцяла, що протягом трьох років у Києві з’являться дві нові станції метро.Цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар, а протягом трьох років будуть введені в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».Для будівництва нових станцій закладено 1 мільярд гривень.За словами чиновників, в даний момент ведуться переговори з інвестором про закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Щоб реалізувати даний проект, потрібно близько 400 млн євро. У поточному році на добудову моста передбачено 2,5 млрд грн.

Товарищ швондер , с 3 классами ВПШ. 11% за почти 30 лет это и есть почти неизменный состав населения. Другое дело нерезиновый моксель. Который с 9млн(1991) растянулся до 12,5млн(2018). А это уже прирост в 39% населения, сбежавших из нищающей в регионах расеи в мегаполис. Даже без учета того что нелегалов в москвабаде куда больше чем в Киеве.Теперь для убогих краснопузых , до сих пор убого меряющих жизнь по количеству открытых станций метро и метраже кумача на единицу населения , еще немного арифметики.за период независимости , с 91 года в Киевском метро было открыто больше чем было при совке , следовательно прирост более 100% станций. В тот же период нерезиновое мокшанское метро увеличилось всего на 20%. Отчасти к разговору кто кого кормил.Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.И кстати по поводу дальнейшего строительства метро в Киеве , чтобы вы тут не брехали на этот счет :