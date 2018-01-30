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Surfer написав:Население же Киева с 90-х годов почти неизменно.
Вранье. По переписи 1989г - 2,6 млн.человек, сейчас официально 2,9 млн,неофициально - 3,15млн.
Товарищ швондер , с 3 классами ВПШ. 11% за почти 30 лет это и есть почти неизменный состав населения. Другое дело нерезиновый моксель. Который с 9млн(1991) растянулся до 12,5млн(2018). А это уже прирост в 39% населения, сбежавших из нищающей в регионах расеи в мегаполис. Даже без учета того что нелегалов в москвабаде куда больше чем в Киеве.
Теперь для убогих краснопузых , до сих пор убого меряющих жизнь по количеству открытых станций метро и метраже кумача на единицу населения , еще немного арифметики.
за период независимости , с 91 года в Киевском метро было открыто больше чем было при совке , следовательно прирост более 100% станций. В тот же период нерезиновое мокшанское метро увеличилось всего на 20%. Отчасти к разговору кто кого кормил.
Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.
И кстати по поводу дальнейшего строительства метро в Киеве , чтобы вы тут не брехали на этот счет :
Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро Столична влада пообіцяла, що протягом трьох років у Києві з’являться дві нові станції метро.
Цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар, а протягом трьох років будуть введені в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».
Для будівництва нових станцій закладено 1 мільярд гривень.
За словами чиновників, в даний момент ведуться переговори з інвестором про закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Щоб реалізувати даний проект, потрібно близько 400 млн євро. У поточному році на добудову моста передбачено 2,5 млрд грн. https://news.finance.ua/ua/news/-/42025 ... siyi-metro
Surfer написав: Другое дело нерезиновый моксель. Который с 9млн(1991) растянулся до 12,5млн(2018). А это уже прирост в 39% населения, сбежавших из нищающей в регионах расеи в мегаполис. Даже без учета того что нелегалов в москвабаде куда больше чем в Киеве. Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.
Никогда не приходилось слышать о базе сравнения, арифметик? В Москве в 1990г было 107 станций метро и 25 пересадочных, в 2017г - 207.Так что "мокшанское" метро увеличилось на 94% без станций пересадки и на 57% с ними,но совершенно с другой базой сравнения. И, самое главное, в Москве продолжают реально строить и вводить новые станции чего в Киеве за последние 4 года не сделано в принципе. И вряд ли будет, т.к. в отличие от такого дилетанта как вы способного только пошарить в гугле я знаю ситуацию изнутри т.к. имел совместный проект и с Киевметротоннельпроектом, и с Киевметростроем. Разве что приедут китайцы и сами спроектируют и построят в обмен на земли Украины т.к. ничего другого продать не осталось. А такие порохоботы как вы расскажут об этом как о достижениях незалежной Украины.