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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:45

  slavek написав:
  lapay написав:Просто нафтобабло зменшилось в рази, а своє рідне гімно зі знаком якості ніхто купувати не хотів, яке й ще по талонам почали видавати.


А откуда же оно тогда появилось после отпуска цен 1 января 1992г?


По-моему кто-то не жил в 90-х.

Да и неродных товаров в СССР было совсем немного


Ага. Совсем немного. Овощи из Болгарии, зерно из США и Канады...

не то, что в нынешней Украине где ничего своего не осталось.


Ничего-ничего не осталось? По-моему кто-то и в нынешней Украине не живет. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 22:47

  slavek написав:Чушь собачья.
А что тогда вывозили в Польшу, Румынию, Венгрию , Турцию в 90-х челноки?


А ну-ка, ну-ка, товарищ специалист - что вывозили челноки? Озвучьте, пожалуйста, свою версию.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 01:47

  slavek написав:
  Surfer написав:Население же Киева с 90-х годов почти неизменно.

Вранье.
По переписи 1989г - 2,6 млн.человек, сейчас официально 2,9 млн,неофициально - 3,15млн.


Товарищ швондер , с 3 классами ВПШ. 11% за почти 30 лет это и есть почти неизменный состав населения. Другое дело нерезиновый моксель. Который с 9млн(1991) растянулся до 12,5млн(2018). А это уже прирост в 39% населения, сбежавших из нищающей в регионах расеи в мегаполис. Даже без учета того что нелегалов в москвабаде куда больше чем в Киеве.

Теперь для убогих краснопузых , до сих пор убого меряющих жизнь по количеству открытых станций метро и метраже кумача на единицу населения , еще немного арифметики.

за период независимости , с 91 года в Киевском метро было открыто больше чем было при совке , следовательно прирост более 100% станций. В тот же период нерезиновое мокшанское метро увеличилось всего на 20%. Отчасти к разговору кто кого кормил.

Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.

И кстати по поводу дальнейшего строительства метро в Киеве , чтобы вы тут не брехали на этот счет :
Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро
Столична влада пообіцяла, що протягом трьох років у Києві з’являться дві нові станції метро.

Цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар, а протягом трьох років будуть введені в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».

Для будівництва нових станцій закладено 1 мільярд гривень.

За словами чиновників, в даний момент ведуться переговори з інвестором про закінчення будівництва Подільсько-Воскресенського моста. Щоб реалізувати даний проект, потрібно близько 400 млн євро. У поточному році на добудову моста передбачено 2,5 млрд грн.
https://news.finance.ua/ua/news/-/42025 ... siyi-metro
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 08:56

  Sommer написав:А ну-ка, ну-ка, товарищ специалист - что вывозили челноки? Озвучьте, пожалуйста, свою версию.


Как бывший челнок нынешнему порохоботу - вывозили все:
от постельного белья до инструментов и станков, от сковородок и кастрюль до водки, сигарет и медикаментов.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 09:54

  Surfer написав:Товарищ швондер , с 3 классами ВПШ.

Дай бог чтобы вы когда-нибудь получили такое образование как я

  Surfer написав: 11% за почти 30 лет это и есть почти неизменный состав населения.

Да вы шо.
По сравнению с другими городами и селами Украины это просто взрывной рост - https://www.segodnya.ua/ukraine/pochemu ... 64912.html

  Surfer написав: Другое дело нерезиновый моксель. Который с 9млн(1991) растянулся до 12,5млн(2018). А это уже прирост в 39% населения, сбежавших из нищающей в регионах расеи в мегаполис. Даже без учета того что нелегалов в москвабаде куда больше чем в Киеве. Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.


Никогда не приходилось слышать о базе сравнения, арифметик?
В Москве в 1990г было 107 станций метро и 25 пересадочных, в 2017г - 207.Так что "мокшанское" метро увеличилось на 94% без станций пересадки и на 57% с ними,но совершенно с другой базой сравнения.
И, самое главное, в Москве продолжают реально строить и вводить новые станции чего в Киеве за последние 4 года не сделано в принципе.
И вряд ли будет, т.к. в отличие от такого дилетанта как вы способного только пошарить в гугле я знаю ситуацию изнутри т.к. имел совместный проект и с Киевметротоннельпроектом, и с Киевметростроем.
Разве что приедут китайцы и сами спроектируют и построят в обмен на земли Украины т.к. ничего другого продать не осталось.
А такие порохоботы как вы расскажут об этом как о достижениях незалежной Украины.
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slavek
 
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