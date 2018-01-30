Додано: Чет 15 лют, 2018 18:03

slavek написав: Благодаря этой "сказке" конца 80-х в Украине за 26 лет прошла деиндустриализация и сейчас никому не нужных полно манагеров, юристов и т.д. и не найти токарей,слесарей и др. Благодаря этой "сказке" конца 80-х в Украине за 26 лет прошла деиндустриализация и сейчас никому не нужных полно манагеров, юристов и т.д. и не найти токарей,слесарей и др.

она в какой-то мере прошла во всем мире. манагеры были сильно нужны в начале 00-х, но не очень сильно сейчас, я бы сказал это (избыток манагеров) скорее следствие того, что система образования не успевает за динамично меняющимися потребностями.у нас например очень серьезная нехватка компьютерных специалистов (программеров, сисадминов и т.д.), но в какой-то мере это следствие того, что отрасль очень быстро развивается и что "порог вхождения" достаточно высокий.частично ситуацию спасает то, что обязанности структурируют и разграничивают, в результате вчерашний манагер, который не может глубоко освоить техническую часть, доучивает что-то полезное (управление процессами, дополнительные языки) и забирает на себя часть вспомогательных функций, не требующих глубоких айтишных навыков - административно сопровождает технические процессы, общается с заказчиками (в то время как программистам часто свойственна интровертность и для них задача "позвонить, выяснить и договориться с живым человеком" более неприятна, чем "написать программу чтобы делала что-то").