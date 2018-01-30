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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:01

  slavek написав:
  Sommer написав:Конечно же, никто кроме избранных не челночил в 90-х и не помнит деталей.


Вы сами ездили челноком,куда,когда,на чем?


Польша, 93-й, автобус в складчину. А что?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 06:44

  Sommer написав:Польша, 93-й, автобус в складчину. А что?


И куда изволили направиться и с каким товаром?Сколько раз ездили?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:12

  Surfer написав:за период независимости , с 91 года в Киевском метро было открыто больше чем было при совке , следовательно прирост более 100% станций. В тот же период нерезиновое мокшанское метро увеличилось всего на 20%. Отчасти к разговору кто кого кормил.

Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.

Это было круто. Просто и со вкусом.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:03

  slavek написав:Благодаря этой "сказке" конца 80-х в Украине за 26 лет прошла деиндустриализация и сейчас никому не нужных полно манагеров, юристов и т.д. и не найти токарей,слесарей и др.


она в какой-то мере прошла во всем мире. манагеры были сильно нужны в начале 00-х, но не очень сильно сейчас, я бы сказал это (избыток манагеров) скорее следствие того, что система образования не успевает за динамично меняющимися потребностями.
у нас например очень серьезная нехватка компьютерных специалистов (программеров, сисадминов и т.д.), но в какой-то мере это следствие того, что отрасль очень быстро развивается и что "порог вхождения" достаточно высокий.
частично ситуацию спасает то, что обязанности структурируют и разграничивают, в результате вчерашний манагер, который не может глубоко освоить техническую часть, доучивает что-то полезное (управление процессами, дополнительные языки) и забирает на себя часть вспомогательных функций, не требующих глубоких айтишных навыков - административно сопровождает технические процессы, общается с заказчиками (в то время как программистам часто свойственна интровертность и для них задача "позвонить, выяснить и договориться с живым человеком" более неприятна, чем "написать программу чтобы делала что-то").
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:33

  slavek написав:Благодаря этой "сказке" конца 80-х в Украине за 26 лет прошла деиндустриализация и сейчас никому не нужных полно манагеров, юристов и т.д. и не найти токарей,слесарей и др.


  galex написав:она в какой-то мере прошла во всем мире. манагеры были сильно нужны в начале 00-х, но не очень сильно сейчас, я бы сказал это (избыток манагеров) скорее следствие того, что система образования не успевает за динамично меняющимися потребностями.


При чем тут какое-то образование если манагеров начали плодить на западе последние четверть века перенеся реальное производство в Китай и Юго-Восточную Азию.
Украина просто тупо копирует эту модель которую Трамп судорожно пытается исправить.
Программерам явно переплачивают за их труд в сравнении с ,скажем, врачами, но это все временно.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:36

  myshapiton написав:
  Surfer написав:за период независимости , с 91 года в Киевском метро было открыто больше чем было при совке , следовательно прирост более 100% станций. В тот же период нерезиновое мокшанское метро увеличилось всего на 20%. Отчасти к разговору кто кого кормил.

Итого при приросте населения в 11% в Киеве увеличение количества станций метро более 100%. В нафталиновом мокселе при более чем 39% приросте населения, рост станций метро всего на 20%. Простая арифметика.

Это было круто. Просто и со вкусом.


Круто для неуча который даже не интересуется сколько станций метро было в Москве в 1990г и в 2017г.
Тогда цифра станет почти на 30% больше. А, учитывая разную базу отсчета, и сравнивать нечего.
В Киеве с 2013г не введена ни одна станция метро, проектный институт и метростроительный трест в полной ж... и не способны ни проектировать,ни строить.
back in USSR
slavek
 
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