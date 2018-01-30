Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:14
slavek написав:
1)Марксизм не такая уж чепуха
Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Sommer
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:50
Sommer написав: slavek написав:
1)Марксизм не такая уж чепуха
Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Да где уже мне и им до такого как вы -
http://www.vestifinance.ru/articles/66898
back in USSR
slavek
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:40
slavek написав: Sommer написав: slavek написав:
1)Марксизм не такая уж чепуха
Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Да где уже мне и им до такого как вы -
http://www.vestifinance.ru/articles/66898
Спасибо, уровень подтвердили.
Sommer
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