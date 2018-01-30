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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:14

  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:50

  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:40

  slavek написав:
  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898


Спасибо, уровень подтвердили.
Sommer
 
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  #<1 ... 6789
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