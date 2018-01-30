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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:14

  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:50

  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:40

  slavek написав:
  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898


Спасибо, уровень подтвердили.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45

Re: Київрада перейменувала станцію метро

slavek

Круто для неуча который даже не интересуется сколько станций метро было в Москве в 1990г и в 2017г.


Еще раз для бестолковых комуняк, питающихся исключительно пропагандой из параши. Станции взяты из открытых источников, еще проще вики, читать в партшколе не учили , или в гуугле забанены ? Ранее я брал обобщенную информацию по веткам и открытым участкам, но так уж и быть приведу информацию по конкретно открытым станциям - и там и там итог тот же.

Изначально информация бралась по открытым веткам с 91 года отсюда. Здесь же приведено общее количество станций для коммуняк окончивших только 3 класса впш, не умеющих считать.

более подробную , детальную информацию по открытым станциям берем отсюда :
например отсюда

И еще одна поправочка на безграмотных коммуняк :
В Российской Федерации «Днём независимости» часто неофициально называют главный государственный праздник — 12 июня, отмечаемый с 1992 года[1] в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР[2]. Этот праздник носит название «День России».


То есть ни о каком 90-м годе речь не идет, отсчет ведется минимум с 12 июня 91 года.

Теперь считаем :
в московии с 12 июня 91 года было открыто 58 станций или прирост 39% (149+58=207)

в Украине с 91 года была открыта 21 станция или прирост 68% (31+21=52)

Как считалось ранее прирост населения с 91 в Киеве 11% при приросте станций 68%, в москвабаде +39% населения при приросте станций в 39%. Имеем перемогу №1.

и перемога №2 :
на общее количество населения :
моксель : 12,5 млн - 207 станций - 16,5 станций на млн. мокш (без учета гораздо большего количества незарегистрированных , нелегалов чем в Киеве)
Киев : 2,9 млн - 52 станции - 18 станций на миллион населения.

Итого и общий прирост станцимй метро в Украине за период независимости больше моксельного. И в процентом отношении на душу населения станций больше.

В Киеве с 2013г не введена ни одна станция метро, проектный институт и метростроительный трест в полной ж... и не способны ни проектировать,ни строить.


В Украине с 2014 идет война - развязанная московией так что ничего удивительного, помимо этого в Киеве уже идет опережение мокселя по темпам открытия станций и по станциям на единицу населения. И только полностью пораженный комунизмом мозг может что то говорить что вот до 2013 строили а после резко разучились. Как приведено выше ведется проэктирование и новых станций и новых веток метро, и они обязательно будут построены, чтобы тут шариковы не тявкали.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:25

  Surfer написав:Теперь считаем :
в московии с 12 июня 91 года было открыто 58 станций или прирост 39% (149+58=207)

в Украине с 91 года была открыта 21 станция или прирост 68% (31+21=52)

Как считалось ранее прирост населения с 91 в Киеве 11% при приросте станций 68%, в москвабаде +39% населения при приросте станций в 39%. Имеем перемогу №1.


Убогий порохобот, я тебе уже 3 раза безуспешно пытаюсь объяснить, что в Москве и Киеве разная база отсчета, поэтому увеличение на 68% при базе 31 вовсе не то, что при базе 149.
Ты сравни Киев с Самарой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0 у которой прирост в 150% по сравнению с СССР, а еще лучше с Казанью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B0 все станции метро построены после СССР, т.е. прирост равен бесконечности.А потом с Мадридским и Пекинским метро.

и перемога №2 :
на общее количество населения :
моксель : 12,5 млн - 207 станций - 16,5 станций на млн. мокш (без учета гораздо большего количества незарегистрированных , нелегалов чем в Киеве)
Киев : 2,9 млн - 52 станции - 18 станций на миллион населения.
Итого и общий прирост станцимй метро в Украине за период независимости больше моксельного. И в процентом отношении на душу населения станций больше.


А еще в Московском метро ездит поезд из 7-ми вагонов, а в Киевском из 5-ти, т.е. поезд перевозит за каждую поездку на 40% пассажиров больше.
И будет совсем сложно для такого как ты посчитать станции мелкого и глубокого заложения сделанных в Москве и Киеве стоимость которых отличается в разы.


В Украине с 2014 идет война - развязанная московией так что ничего удивительного, помимо этого в Киеве уже идет опережение мокселя по темпам открытия станций и по станциям на единицу населения. И только полностью пораженный комунизмом мозг может что то говорить что вот до 2013 строили а после резко разучились. Как приведено выше ведется проэктирование и новых станций и новых веток метро, и они обязательно будут построены, чтобы тут шариковы не тявкали.


В отличие от такого как ты который может надергать разве что из гугла я в 2011-2013г плотно работал с Киевметротоннельпроект и СМУ №6 Киевметростроя и знаю как там обстоят дела.
В 2012г 60 человек Киевметротоннельпроект ушли с бывшим директором проектировать метро Москвы под купленной москвичами вывеской и снятом помещении в Киевпроекте, а трест вынужден был сокращать состав т.к. работы не было.Сейчас там еще хуже, поэтому проектировать и строить метро в Киеве будут,скорее всего,китайцы.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:36

slavek

Краснопузый, я тебе уже неоднократно предлагал - снимай буденовку хоть на ночь , а то все что осталось от мозга передавило вщент. Сначала ты парил про количество открытых станций в мацкве и сравнивало с Киевом, теперь когда тебе нос утерли по всем пунктам пытаешься парить про разные базы, количество вагонов , перевозимых рыл, глубину заложения и уходишь в прочие комуняцкие манипуляции. Вагончиков больше ? А еще в мокселе полос на дорогах больше, и тротуары шырше, что вполне естественно при разном количестве населения. База больше - ну естественно за всемя совка моксель кровь пил у всех , вот и понастроил. Но это не аргумент. И кстати именно в Киеве а не мокселе находится самое глубокое метро в мире, касаемо глубины заложения станций, но все это не имеет никакого отношения к теме - исключительно твои манипуляции - совершенно все это пофиг. Я тебе уже говорил что это все "аргументы" на уровне стоимости раков - вчера по пять или сегодня по три.

Еще раз для труднообучаемых марксистов-ленинцев , мало того что прирост количества станций за время независимости в Киеве все таки больше чем в нерезиновой, чем так любят манипулировать моксельские боты перед моксельской или украинской ватой, не умеющей считать, но даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :

Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн
моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн
самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн
казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн

И уверен , с 60 метро-панфиловцами или без , метро в Киеве продолжит свое развитие, и кстати что то мне подсказывает смотря на темпы развития Китая , что китайский метрострой куда круче бывших совковых "метростроевцев" типа тебя, так что по всем статьям, свободен , буденовец красноперый !
Surfer
 
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