Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45

Круто для неуча который даже не интересуется сколько станций метро было в Москве в 1990г и в 2017г.

В Российской Федерации «Днём независимости» часто неофициально называют главный государственный праздник — 12 июня, отмечаемый с 1992 года[1] в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР[2]. Этот праздник носит название «День России».

В Киеве с 2013г не введена ни одна станция метро, проектный институт и метростроительный трест в полной ж... и не способны ни проектировать,ни строить.

Еще раз для бестолковых комуняк, питающихся исключительно пропагандой из параши. Станции взяты из открытых источников, еще проще вики, читать в партшколе не учили , или в гуугле забанены ? Ранее я брал обобщенную информацию по веткам и открытым участкам, но так уж и быть приведу информацию по конкретно открытым станциям - и там и там итог тот же.Изначально информация бралась по открытым веткам с 91 года. Здесь же приведено общее количество станций для коммуняк окончивших только 3 класса впш, не умеющих считать.более подробную , детальную информацию по открытым станциям берем отсюда :И еще одна поправочка на безграмотных коммуняк :То есть ни о каком 90-м годе речь не идет, отсчет ведется минимум с 12 июня 91 года.Теперь считаем :в московии с 12 июня 91 года было открыто 58 станций или прирост 39% (149+58=207)в Украине с 91 года была открыта 21 станция или прирост 68% (31+21=52)Как считалось ранее прирост населения с 91 в Киеве 11% при приросте станций 68%, в москвабаде +39% населения при приросте станций в 39%. Имеем перемогу №1.и перемога №2 :на общее количество населения :моксель : 12,5 млн - 207 станций - 16,5 станций на млн. мокш (без учета гораздо большего количества незарегистрированных , нелегалов чем в Киеве)Киев : 2,9 млн - 52 станции - 18 станций на миллион населения.Итого и общий прирост станцимй метро в Украине за период независимости больше моксельного. И в процентом отношении на душу населения станций больше.В Украине с 2014 идет война - развязанная московией так что ничего удивительного, помимо этого в Киеве уже идет опережение мокселя по темпам открытия станций и по станциям на единицу населения. И только полностью пораженный комунизмом мозг может что то говорить что вот до 2013 строили а после резко разучились. Как приведено выше ведется проэктирование и новых станций и новых веток метро, и они обязательно будут построены, чтобы тут шариковы не тявкали.