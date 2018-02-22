Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:14
Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:50
Да где уже мне и им до такого как вы -
back in USSR
Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:40
Спасибо, уровень подтвердили.
Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45
Re: Київрада перейменувала станцію метро
slavek
Еще раз для бестолковых комуняк, питающихся исключительно пропагандой из параши. Станции взяты из открытых источников, еще проще вики, читать в партшколе не учили , или в гуугле забанены ? Ранее я брал обобщенную информацию по веткам и открытым участкам, но так уж и быть приведу информацию по конкретно открытым станциям - и там и там итог тот же.
Изначально информация бралась по открытым веткам с 91 года
более подробную , детальную информацию по открытым станциям берем отсюда :
И еще одна поправочка на безграмотных коммуняк :
То есть ни о каком 90-м годе речь не идет, отсчет ведется минимум с 12 июня 91 года.
Теперь считаем :
в московии с 12 июня 91 года было открыто 58 станций или прирост 39% (149+58=207)
в Украине с 91 года была открыта 21 станция или прирост 68% (31+21=52)
Как считалось ранее прирост населения с 91 в Киеве 11% при приросте станций 68%, в москвабаде +39% населения при приросте станций в 39%. Имеем перемогу №1.
и перемога №2 :
на общее количество населения :
моксель : 12,5 млн - 207 станций - 16,5 станций на млн. мокш (без учета гораздо большего количества незарегистрированных , нелегалов чем в Киеве)
Киев : 2,9 млн - 52 станции - 18 станций на миллион населения.
Итого и общий прирост станцимй метро в Украине за период независимости больше моксельного. И в процентом отношении на душу населения станций больше.
В Украине с 2014 идет война - развязанная московией так что ничего удивительного, помимо этого в Киеве уже идет опережение мокселя по темпам открытия станций и по станциям на единицу населения. И только полностью пораженный комунизмом мозг может что то говорить что вот до 2013 строили а после резко разучились. Как приведено выше ведется проэктирование и новых станций и новых веток метро, и они обязательно будут построены, чтобы тут шариковы не тявкали.
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:36
slavek
Краснопузый, я тебе уже неоднократно предлагал - снимай буденовку хоть на ночь , а то все что осталось от мозга передавило вщент. Сначала ты парил про количество открытых станций в мацкве и сравнивало с Киевом, теперь когда тебе нос утерли по всем пунктам пытаешься парить про разные базы, количество вагонов , перевозимых рыл, глубину заложения и уходишь в прочие комуняцкие манипуляции. Вагончиков больше ? А еще в мокселе полос на дорогах больше, и тротуары шырше, что вполне естественно при разном количестве населения. База больше - ну естественно за всемя совка моксель кровь пил у всех , вот и понастроил. Но это не аргумент. И кстати именно в Киеве а не мокселе находится самое глубокое метро в мире, касаемо глубины заложения станций, но все это не имеет никакого отношения к теме - исключительно твои манипуляции - совершенно все это пофиг. Я тебе уже говорил что это все "аргументы" на уровне стоимости раков - вчера по пять или сегодня по три.
Еще раз для труднообучаемых марксистов-ленинцев , мало того что прирост количества станций за время независимости в Киеве все таки больше чем в нерезиновой, чем так любят манипулировать моксельские боты перед моксельской или украинской ватой, не умеющей считать, но даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :
Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн
моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн
самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн
казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн
И уверен , с 60 метро-панфиловцами или без , метро в Киеве продолжит свое развитие, и кстати что то мне подсказывает смотря на темпы развития Китая , что китайский метрострой куда круче бывших совковых "метростроевцев" типа тебя, так что по всем статьям, свободен , буденовец красноперый !
Додано: Чет 22 лют, 2018 07:21
"Инфраструктура" говоришь, в Киеве развита. Сколько человек едет после м.Харьковской до м. Бориспольской и Вырлицы в любое время дня?
А кому нужно м.Красный хутор кроме самих метрополитеновцев?
Для убого порохобота переписующего очередную "перемогу" в виде количества станций на количество населения могу сказать, что в мире существуют совсем другой показатель - количество перевезенных пассажиров в год. И по этому показателю московское метро
back in USSR
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:08
Re: Київрада перейменувала станцію метро
У вас это где? Для внутренних работ специалистов с лихвой, просто никто не будет тут работать, так как можно на забугор. И большинство норовит в эту сферу так как достаточно вменяемые зп можно иметь в этой стране.
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