Додано: Сер 21 лют, 2018 21:36

slavek



Краснопузый, я тебе уже неоднократно предлагал - снимай буденовку хоть на ночь , а то все что осталось от мозга передавило вщент. Сначала ты парил про количество открытых станций в мацкве и сравнивало с Киевом, теперь когда тебе нос утерли по всем пунктам пытаешься парить про разные базы, количество вагонов , перевозимых рыл, глубину заложения и уходишь в прочие комуняцкие манипуляции. Вагончиков больше ? А еще в мокселе полос на дорогах больше, и тротуары шырше, что вполне естественно при разном количестве населения. База больше - ну естественно за всемя совка моксель кровь пил у всех , вот и понастроил. Но это не аргумент. И кстати именно в Киеве а не мокселе находится самое глубокое метро в мире, касаемо глубины заложения станций, но все это не имеет никакого отношения к теме - исключительно твои манипуляции - совершенно все это пофиг. Я тебе уже говорил что это все "аргументы" на уровне стоимости раков - вчера по пять или сегодня по три.



Еще раз для труднообучаемых марксистов-ленинцев , мало того что прирост количества станций за время независимости в Киеве все таки больше чем в нерезиновой, чем так любят манипулировать моксельские боты перед моксельской или украинской ватой, не умеющей считать, но даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :



Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн

моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн

самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн

казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн



И уверен , с 60 метро-панфиловцами или без , метро в Киеве продолжит свое развитие, и кстати что то мне подсказывает смотря на темпы развития Китая , что китайский метрострой куда круче бывших совковых "метростроевцев" типа тебя, так что по всем статьям, свободен , буденовец красноперый !