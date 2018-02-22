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Київрада перейменувала
станцію метро "Петрівка"

Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка"
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:14

  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:50

  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:40

  slavek написав:
  Sommer написав:
  slavek написав:1)Марксизм не такая уж чепуха


Нужно было сразу это сказать. Обозначить, как говорится, интеллектуальный уровень.


Да где уже мне и им до такого как вы - http://www.vestifinance.ru/articles/66898


Спасибо, уровень подтвердили.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 15:45

Re: Київрада перейменувала станцію метро

slavek

Круто для неуча который даже не интересуется сколько станций метро было в Москве в 1990г и в 2017г.


Еще раз для бестолковых комуняк, питающихся исключительно пропагандой из параши. Станции взяты из открытых источников, еще проще вики, читать в партшколе не учили , или в гуугле забанены ? Ранее я брал обобщенную информацию по веткам и открытым участкам, но так уж и быть приведу информацию по конкретно открытым станциям - и там и там итог тот же.

Изначально информация бралась по открытым веткам с 91 года отсюда. Здесь же приведено общее количество станций для коммуняк окончивших только 3 класса впш, не умеющих считать.

более подробную , детальную информацию по открытым станциям берем отсюда :
например отсюда

И еще одна поправочка на безграмотных коммуняк :
В Российской Федерации «Днём независимости» часто неофициально называют главный государственный праздник — 12 июня, отмечаемый с 1992 года[1] в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР[2]. Этот праздник носит название «День России».


То есть ни о каком 90-м годе речь не идет, отсчет ведется минимум с 12 июня 91 года.

Теперь считаем :
в московии с 12 июня 91 года было открыто 58 станций или прирост 39% (149+58=207)

в Украине с 91 года была открыта 21 станция или прирост 68% (31+21=52)

Как считалось ранее прирост населения с 91 в Киеве 11% при приросте станций 68%, в москвабаде +39% населения при приросте станций в 39%. Имеем перемогу №1.

и перемога №2 :
на общее количество населения :
моксель : 12,5 млн - 207 станций - 16,5 станций на млн. мокш (без учета гораздо большего количества незарегистрированных , нелегалов чем в Киеве)
Киев : 2,9 млн - 52 станции - 18 станций на миллион населения.

Итого и общий прирост станцимй метро в Украине за период независимости больше моксельного. И в процентом отношении на душу населения станций больше.

В Киеве с 2013г не введена ни одна станция метро, проектный институт и метростроительный трест в полной ж... и не способны ни проектировать,ни строить.


В Украине с 2014 идет война - развязанная московией так что ничего удивительного, помимо этого в Киеве уже идет опережение мокселя по темпам открытия станций и по станциям на единицу населения. И только полностью пораженный комунизмом мозг может что то говорить что вот до 2013 строили а после резко разучились. Как приведено выше ведется проэктирование и новых станций и новых веток метро, и они обязательно будут построены, чтобы тут шариковы не тявкали.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:36

slavek

Краснопузый, я тебе уже неоднократно предлагал - снимай буденовку хоть на ночь , а то все что осталось от мозга передавило вщент. Сначала ты парил про количество открытых станций в мацкве и сравнивало с Киевом, теперь когда тебе нос утерли по всем пунктам пытаешься парить про разные базы, количество вагонов , перевозимых рыл, глубину заложения и уходишь в прочие комуняцкие манипуляции. Вагончиков больше ? А еще в мокселе полос на дорогах больше, и тротуары шырше, что вполне естественно при разном количестве населения. База больше - ну естественно за всемя совка моксель кровь пил у всех , вот и понастроил. Но это не аргумент. И кстати именно в Киеве а не мокселе находится самое глубокое метро в мире, касаемо глубины заложения станций, но все это не имеет никакого отношения к теме - исключительно твои манипуляции - совершенно все это пофиг. Я тебе уже говорил что это все "аргументы" на уровне стоимости раков - вчера по пять или сегодня по три.

Еще раз для труднообучаемых марксистов-ленинцев , мало того что прирост количества станций за время независимости в Киеве все таки больше чем в нерезиновой, чем так любят манипулировать моксельские боты перед моксельской или украинской ватой, не умеющей считать, но даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :

Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн
моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн
самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн
казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн

И уверен , с 60 метро-панфиловцами или без , метро в Киеве продолжит свое развитие, и кстати что то мне подсказывает смотря на темпы развития Китая , что китайский метрострой куда круче бывших совковых "метростроевцев" типа тебя, так что по всем статьям, свободен , буденовец красноперый !
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 07:21

  Surfer написав:Еще раз для труднообучаемых марксистов-ленинцев , мало того что прирост количества станций за время независимости в Киеве все таки больше чем в нерезиновой, чем так любят манипулировать моксельские боты перед моксельской или украинской ватой, не умеющей считать, но даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :
Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн
моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн
самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн
казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн


"Инфраструктура" говоришь, в Киеве развита. Сколько человек едет после м.Харьковской до м. Бориспольской и Вырлицы в любое время дня?
А кому нужно м.Красный хутор кроме самих метрополитеновцев?
Для убого порохобота переписующего очередную "перемогу" в виде количества станций на количество населения могу сказать, что в мире существуют совсем другой показатель - количество перевезенных пассажиров в год. И по этому показателю московское метро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D0%B2 как было эффективнее 2491/12,5=199 в сравнении с киевским 536,2/2,9=185, так и остается.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:08

Re: Київрада перейменувала станцію метро

  galex написав:у нас например очень серьезная нехватка компьютерных специалистов (программеров, сисадминов и т.д.), но в какой-то мере это следствие того, что отрасль очень быстро развивается и что "порог вхождения" достаточно высокий.
У вас это где? Для внутренних работ специалистов с лихвой, просто никто не будет тут работать, так как можно на забугор. И большинство норовит в эту сферу так как достаточно вменяемые зп можно иметь в этой стране.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:28

Тем временем в Москве в марте (всего за один месяц!) открыли и запустили движение на трех новых станциях метро.
А в Киеве свои достижения - переименование старых станций.
Вот такие новости...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:30

  Surfer написав:даже в процентном отношении на лимон населения в Киеве инфраструктура метро развита лучше не только мокселя но и прочих приведеных тобой мухосрансков :

Киев 52станции/2,9млн = 18 станций/млн
моксель 207/12,5 = 16,5 стнаций/млн
самара 10/1,6 = 6,2 стнаций/млн
казань 10/1,2 = 8,3 стнаций/млн

И уверен , с 60 метро-панфиловцами или без , метро в Киеве продолжит свое развитие!


По Москве циферку поправить надо - станций там уже 215 штук.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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