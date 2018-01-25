Зміни до держбюджету можуть розглянути за підсумками першого кварталу
Дивися повний текст У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в 4,1 тис. грн.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 18:31
У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в...
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Дивися повний текст У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в 4,1 тис. грн.
Додано: Чет 08 лют, 2018 18:31
А да вы скока хотите поднимайте - только не диктуйте бизнесу какую кому платить зарплату. А так с потолка можно и 20ку нарисовать - тямы то нету! "Господа" от кабмина настолько оторваны от действительности.. да и образование на уровне 3-го класса - максимум арифметика - судя по принимаемым решениям. Им бы ввести ответственность уголовную за принимаемые им решения - сразу и ум прорежется и сообразительность!
Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47
если не можешь платить 4200 минималку, закрывай лавочку ,или думай как поднять выручку и прибыль.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:13
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