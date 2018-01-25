RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні впевнені, що знайдуть
гроші під «мінімалку» в...

У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:31

У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни до держбюджету можуть розглянути за підсумками першого кварталу

Дивися повний текст У Кабміні впевнені, що знайдуть гроші під «мінімалку» в 4,1 тис. грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 18:31

А да вы скока хотите поднимайте - только не диктуйте бизнесу какую кому платить зарплату. А так с потолка можно и 20ку нарисовать - тямы то нету! "Господа" от кабмина настолько оторваны от действительности.. да и образование на уровне 3-го класса - максимум арифметика - судя по принимаемым решениям. Им бы ввести ответственность уголовную за принимаемые им решения - сразу и ум прорежется и сообразительность!
sergeyduzhov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 24.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:47

если не можешь платить 4200 минималку, закрывай лавочку ,или думай как поднять выручку и прибыль.
andrey743
 
Повідомлень: 806
З нами з: 15.02.14
Подякував: 125 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:13

  andrey743 написав:если не можешь платить 4200 минималку, закрывай лавочку ,или думай как поднять выручку и прибыль.

Несомненно закроются, станут в очередь на службу к Герегам,Шуфричам Бойко с Порошенко, станут смиренными, покорными колонами шагать к проходной...
Moimir
 
Повідомлень: 279
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Karp і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Латвійський ПриватБанк допоміг Курченку "відмити" гроші...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 17:38
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 17:38
Тракторист
Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...
R2 » Сер 24 січ, 2018 22:16
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 09:39
olegpm16
"Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах
R2 » Сер 24 січ, 2018 20:14
4 266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 21:00
rotator
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52870)
08.02.2018 21:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.