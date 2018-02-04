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Назвали ціну гектара землі
після зняття мораторію

Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25

Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

Пропонуємо до обговорення:
Третина землекористувачів зможе придбати землю за ціною не більше $ 500 - 13,5 тис. грн за га.

Дивися повний текст Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25

К приезду мвф принимают такие законы, скоро и лес вырубят и землю продадут.
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  alekc_sizov написав:а кому она нужна эта земля заросшая бурьяном.

Ви давно в Україні були?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:01

  lapay написав:
  alekc_sizov написав:а кому она нужна эта земля заросшая бурьяном.

Ви давно в Україні були?

Тут щас коменты будут от спецов которые землю только в цветочном горшке видели.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13

Земля - такой же товар, как и любой другой.

Давно пора без всякой политики и популизма, без МВФ, или ВБ, или Папы Римского разрешить владельцам паев распоряжаться ими как любой другой собственностью!

Все плохое, что могло произойти с рынком земли - уже произошло. Права аренды давно концентрированы у дюжины крупнейших игроков. Если собственники паев так же бездарно предпочтут распорядиться и своими правами продажи, так тому и быть.

Сколько уже можно этого бреда о пользе молока и вреде табака?..
Detractoris
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