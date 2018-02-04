Третина землекористувачів зможе придбати землю за ціною не більше $ 500 - 13,5 тис. грн за га.
Дивися повний текст Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25
К приезду мвф принимают такие законы, скоро и лес вырубят и землю продадут.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:01
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13
Земля - такой же товар, как и любой другой.
Давно пора без всякой политики и популизма, без МВФ, или ВБ, или Папы Римского разрешить владельцам паев распоряжаться ими как любой другой собственностью!
Все плохое, что могло произойти с рынком земли - уже произошло. Права аренды давно концентрированы у дюжины крупнейших игроков. Если собственники паев так же бездарно предпочтут распорядиться и своими правами продажи, так тому и быть.
Сколько уже можно этого бреда о пользе молока и вреде табака?..
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