Третина землекористувачів зможе придбати землю за ціною не більше $ 500 - 13,5 тис. грн за га.
Дивися повний текст Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:25
К приезду мвф принимают такие законы, скоро и лес вырубят и землю продадут.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:56
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:01
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:13
Земля - такой же товар, как и любой другой.
Давно пора без всякой политики и популизма, без МВФ, или ВБ, или Папы Римского разрешить владельцам паев распоряжаться ими как любой другой собственностью!
Все плохое, что могло произойти с рынком земли - уже произошло. Права аренды давно концентрированы у дюжины крупнейших игроков. Если собственники паев так же бездарно предпочтут распорядиться и своими правами продажи, так тому и быть.
Сколько уже можно этого бреда о пользе молока и вреде табака?..
Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:43
Давно пора снять этот мораторий. Землю собственник должен спокойно продавать и покупать. Украина только выиграет от этого.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:10
Земля это не такой же товар, как и любой другой. Это жизненное пространство, отбери его и останется тебе только в космос или на Марс.
Другой вопрос, кто владелец земли, у кого можно взять ее в аренду или купить.?!
Интересно, что выиграет от этого Украина?
Пром-предприятия на ваучеры разделили и разрешили продавать. Что из этого вышло?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:06
Совесть,честность, правда, государственность - давно уже стали товаром. Почему бы теперь и землю в товар не превратить?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:14
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
агрохолдинги, пользующие землю практически на шару, вкладывают огромные деньги в промывку мозгов, чтобы ситуация не менялась.
это как с легализацией азартных игр:
1. сначала говорим то это плохо (все в принципе соглашаются)
2. раз плохо, значит нельзя легализовать (вроде бы логично)
3. вывели их вне закона, экономятся миллиарды на платежах в бюджет, а игровые как были так и остались (даже количество увеличилось, потому что не надо покупать дорогую лицензию а просто дать на лапу ментам)
хотели как лучше, получилось как всегда. так и с землей, только первый посыл
"вы хотите чтобы всю землю скупили масоны и илюминаты?"
- да конечно не хотим!
- ну тогда мы за ней присмотрим
но народец у нас не слишком соображающий, на лозунги его развести проще простого
главное оружие рашистов - ложь
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