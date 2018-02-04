Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:14

агрохолдинги, пользующие землю практически на шару, вкладывают огромные деньги в промывку мозгов, чтобы ситуация не менялась.



это как с легализацией азартных игр:

1. сначала говорим то это плохо (все в принципе соглашаются)

2. раз плохо, значит нельзя легализовать (вроде бы логично)

3. вывели их вне закона, экономятся миллиарды на платежах в бюджет, а игровые как были так и остались (даже количество увеличилось, потому что не надо покупать дорогую лицензию а просто дать на лапу ментам)



хотели как лучше, получилось как всегда. так и с землей, только первый посыл

"вы хотите чтобы всю землю скупили масоны и илюминаты?"

- да конечно не хотим!

- ну тогда мы за ней присмотрим



но народец у нас не слишком соображающий, на лозунги его развести проще простого

главное оружие рашистов - ложь