Фермер может и хочет садить. Но покупать для него дороговато. Вот и держится мараторий.
А получили паи не все, а только те кто них работал.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:29
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Фермер может и хочет садить. Но покупать для него дороговато. Вот и держится мараторий.
А получили паи не все, а только те кто них работал.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:37
tollyn
Я думаю, Вы сами понимаете, при чем пассивный доход. Читайте классиков. Ладно, Бог с Вами: имущество сдается в аренду за сумму, равную процентной ставке от его стоимости. Стоимость можно также рассчитать, зная сумму аренды. А Ваша гипотетическая отдача (стоимость урожая) - не смешите: факторов изменчивости дохода от земли масса. Мировые цены на сельхозпродукцию колеблются в разы. Государство вставляет палки в колеса (представьте себе - Вы вырастили подсолнечник, а государство запретило его экспорт, или сожгло из-за эпифитотии). Цена на горючее - колеблются. Зарплаты (из-за курса) - изменчивы. Можно засеять землю пшеницей-однозернянкой и сокрушаться, почему доход невелик, а можно качественным посевным материалом крупных производителей. Арендатор земли или идиот (и садит каждый год только кукурузу, так как больше ни в чем не разбирается), или умный (анализирует рынок - что будет дорожать, и садит сою или подсолнечник). Один гектар можно впятером вручную обрабатывать, а можно с техникой впятером сотню на себе тянуть. А еще можно засеять внутри кукурузы маком, заплатить местным мусорам, и тогда земля даст урожая в разы больше ее стоимости - но цена ее зависит я указал от чего, а не от потенциального урожая. Вернее, от него тоже, но не в первую очередь
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:12
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Вы не в теме.
Пассивный доход это домашняя солнечная электростанция под 17% евро в год.
Обработка земли это явно не 17%, а намного больше и явно не пассивный доход.
На данный этап времени сдавать в аренду не выгодно. Обрабатывать не могут, а продать не имеют право, замкнутый круг. Платить за аренду пару тыс. грн в год это даже не смешно.
О рисках при землеобработке можете не расказывать, риски есть в любом бизнесе и сельхозхозяйстве они не самые большие. Есть масса способов их уменьшить.
А арендатели не идиоты, потому подсолнух сеют, была бы их земля не сеяли бы. Для них продажа земли не выгодна, почти для всех.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:20
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Як раз оренда і визначає вартість землі. П'ятдесат доларів з гектара / 5% річних в валюті = 1000 доларів/га.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:53
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
А разве есть другие варианты кроме аренды? Проблем в том, что при аренде цену диктовать нет возможности. Либо платить мало или вообще не платить. Цена аренды не рыночная и не может диктовать реальную стоимость земли.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:01
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
Інвестор купив землю і здав її в оренду. Величина оренди визначає вартість землі. Фермер теж може купити землю, в нього прибуток буде ще більшим, ніж в інвестора, бо він вже не буде платити оренду, тому і заплатити він зможе більше.
В основі все одно буде оренда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:51
Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
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