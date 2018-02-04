Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:37

tollyn



Я думаю, Вы сами понимаете, при чем пассивный доход. Читайте классиков. Ладно, Бог с Вами: имущество сдается в аренду за сумму, равную процентной ставке от его стоимости. Стоимость можно также рассчитать, зная сумму аренды. А Ваша гипотетическая отдача (стоимость урожая) - не смешите: факторов изменчивости дохода от земли масса. Мировые цены на сельхозпродукцию колеблются в разы. Государство вставляет палки в колеса (представьте себе - Вы вырастили подсолнечник, а государство запретило его экспорт, или сожгло из-за эпифитотии). Цена на горючее - колеблются. Зарплаты (из-за курса) - изменчивы. Можно засеять землю пшеницей-однозернянкой и сокрушаться, почему доход невелик, а можно качественным посевным материалом крупных производителей. Арендатор земли или идиот (и садит каждый год только кукурузу, так как больше ни в чем не разбирается), или умный (анализирует рынок - что будет дорожать, и садит сою или подсолнечник). Один гектар можно впятером вручную обрабатывать, а можно с техникой впятером сотню на себе тянуть. А еще можно засеять внутри кукурузы маком, заплатить местным мусорам, и тогда земля даст урожая в разы больше ее стоимости - но цена ее зависит я указал от чего, а не от потенциального урожая. Вернее, от него тоже, но не в первую очередь