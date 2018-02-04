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Назвали ціну гектара землі
після зняття мораторію

Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:29

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  Surfer написав:фермер может и садит а вот голотьба сельская получив паи работать на них не хочет. Только спит и видит как продать и тут же нажраться. Но и это не беда - тот кто хочет фермерствовать - берет в аренду и продолжает "садить подсолнух" - проблем нет !

Фермер может и хочет садить. Но покупать для него дороговато. Вот и держится мараторий.
А получили паи не все, а только те кто них работал.
tollyn
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 19:37

tollyn

Я думаю, Вы сами понимаете, при чем пассивный доход. Читайте классиков. Ладно, Бог с Вами: имущество сдается в аренду за сумму, равную процентной ставке от его стоимости. Стоимость можно также рассчитать, зная сумму аренды. А Ваша гипотетическая отдача (стоимость урожая) - не смешите: факторов изменчивости дохода от земли масса. Мировые цены на сельхозпродукцию колеблются в разы. Государство вставляет палки в колеса (представьте себе - Вы вырастили подсолнечник, а государство запретило его экспорт, или сожгло из-за эпифитотии). Цена на горючее - колеблются. Зарплаты (из-за курса) - изменчивы. Можно засеять землю пшеницей-однозернянкой и сокрушаться, почему доход невелик, а можно качественным посевным материалом крупных производителей. Арендатор земли или идиот (и садит каждый год только кукурузу, так как больше ни в чем не разбирается), или умный (анализирует рынок - что будет дорожать, и садит сою или подсолнечник). Один гектар можно впятером вручную обрабатывать, а можно с техникой впятером сотню на себе тянуть. А еще можно засеять внутри кукурузы маком, заплатить местным мусорам, и тогда земля даст урожая в разы больше ее стоимости - но цена ее зависит я указал от чего, а не от потенциального урожая. Вернее, от него тоже, но не в первую очередь
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:12

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  max_us_ua написав:Я думаю, Вы сами понимаете, при чем пассивный доход. Читайте классиков. Ладно, Бог с Вами: имущество сдается в аренду за сумму, равную процентной ставке от его стоимости. Стоимость можно также рассчитать, зная сумму аренды. А Ваша гипотетическая отдача (стоимость урожая) - не смешите: факторов изменчивости дохода от земли масса. Мировые цены на сельхозпродукцию колеблются в разы. Государство вставляет палки в колеса (представьте себе - Вы вырастили подсолнечник, а государство запретило его экспорт, или сожгло из-за эпифитотии). Цена на горючее - колеблются. Зарплаты (из-за курса) - изменчивы. Можно засеять землю пшеницей-однозернянкой и сокрушаться, почему доход невелик, а можно качественным посевным материалом крупных производителей. Арендатор земли или идиот (и садит каждый год только кукурузу, так как больше ни в чем не разбирается), или умный (анализирует рынок - что будет дорожать, и садит сою или подсолнечник). Один гектар можно впятером вручную обрабатывать, а можно с техникой впятером сотню на себе тянуть. А еще можно засеять внутри кукурузы маком, заплатить местным мусорам, и тогда земля даст урожая в разы больше ее стоимости - но цена ее зависит я указал от чего, а не от потенциального урожая. Вернее, от него тоже, но не в первую очередь

Вы не в теме.
Пассивный доход это домашняя солнечная электростанция под 17% евро в год.
Обработка земли это явно не 17%, а намного больше и явно не пассивный доход.
На данный этап времени сдавать в аренду не выгодно. Обрабатывать не могут, а продать не имеют право, замкнутый круг. Платить за аренду пару тыс. грн в год это даже не смешно.
О рисках при землеобработке можете не расказывать, риски есть в любом бизнесе и сельхозхозяйстве они не самые большие. Есть масса способов их уменьшить.
А арендатели не идиоты, потому подсолнух сеют, была бы их земля не сеяли бы. Для них продажа земли не выгодна, почти для всех.
tollyn
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:20

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  tollyn написав:Пассивный доход это домашняя солнечная электростанция под 17% евро в год.
Обработка земли это явно не 17%, а намного больше и явно не пассивный доход.
На данный этап времени сдавать в аренду не выгодно

Як раз оренда і визначає вартість землі. П'ятдесат доларів з гектара / 5% річних в валюті = 1000 доларів/га.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:53

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  lapay написав:Як раз оренда і визначає вартість землі. П'ятдесат доларів з гектара / 5% річних в валюті = 1000 доларів/га.

А разве есть другие варианты кроме аренды? Проблем в том, что при аренде цену диктовать нет возможности. Либо платить мало или вообще не платить. Цена аренды не рыночная и не может диктовать реальную стоимость земли.
tollyn
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:01

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  tollyn написав:А разве есть другие варианты кроме аренды? Проблем в том, что при аренде цену диктовать нет возможности. Либо платить мало или вообще не платить.

Інвестор купив землю і здав її в оренду. Величина оренди визначає вартість землі. Фермер теж може купити землю, в нього прибуток буде ще більшим, ніж в інвестора, бо він вже не буде платити оренду, тому і заплатити він зможе більше.
В основі все одно буде оренда.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 21:51

Re: Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію

  lapay написав:Інвестор купив землю і здав її в оренду. Величина оренди визначає вартість землі.

Для примера.
Оренда у нас не меняется. Но до нового года предлагали за гектар 40 000 грн.
После нового около 60 000 грн. цена поднялась только на фоне разговоров о продажах.

Вот вам и влияние аренды)))
tollyn
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 01:23

  Corpocrator написав:
  gleb написав:В сегодняшних условиях государство не в состоянии обеспечить прозрачную, законную рыночную продажу с\х земли. "Продажа" обернется отжимом и земля будет сконцентрирована в руках глав администраций, прокуроров, силовиков, просто местных баронов. Большая часть этих новых владельцев не планируют ее возделывать. Они ее продадут тем, кто готов купить "отжатую" (т.е. приобретенную с нарушениями законодательства)землю. Ни один нормлаьный инвестор на это не пойдет. Пойдут инвестора из тех стран, где "законность" вторична. Беда в том, что ,приобретя землю, они привезут сюда тех, кто согласен ее возделывать на их условиях: минимум механизации, максимум химиии, много дешевых рабочих рук. На смену стареющему украинскому крестьянству быстро придут миллионы мигрантов с другой культурой, религией, языком, со своей организованной преступностью. Про Украину после этого можете забыть. Все еще хочется хлопать в ладоши и радоваться продаже земли?


К этому сценарию можно добавить только альтернативный, но врядли более оптимистичный - пример Аргентины, очень похожая на Украину страна:
ТНК скупили всё и на экспорт, когда внезапно МВФ не налил обещанный транш, началась девальвация, население не могло покупать вырощенную на своей же земле еду, страна окунулась в хаос и голод. Почитайте.

Одно точно, при существующих правилах "игры", после снятия моратория - про Украину можно забыть. А чтоб был шанс, нужны реальные реформы всех сфер, и тогда лет через 5 можно и рынок земли открывать


Аргентина отказалась сотрудничать с МВФ, из-за власти популистов типа вас. И долги отдавать надо, отсюда и банкротство. Отбросили страну на года назад. Ради чего? Вот Латвия выполняла программу МВФ и погасила потом все долги, дальше развивается самостоятельно.
главное оружие рашистов - ложь
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