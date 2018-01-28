RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Луцькому політеху вилучили
техніку для майнінгу...

У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:59

У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

Дивися повний текст У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу криптовалюти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:59

Чо и эти сепаратюгами оказались? Дашожтакоята. Дякуемо СБУ за мирное небо над головой!
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 144
З нами з: 24.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:35

А при чем тут несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей? еб...ись на отличненько?
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41

Самогон гнать -можно, майнить - нельзя! :mrgreen:
Состава преступления нет. Есть нежелание делиться с органами.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 750
З нами з: 12.12.14
Подякував: 76 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Detractoris, Sommer і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і...
R2 » Суб 03 лют, 2018 07:23
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 07:23
arheops
У Києві грабіжники винесли з ресторану ферми для майнінгу
R2 » П'ят 26 січ, 2018 23:07
9 514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 січ, 2018 12:44
SkyПердяй
Від вертикальних ферм до майнінгу заради свободи:...
R2 » Сер 10 січ, 2018 16:37
1 320
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2018 16:37
forre5tgump
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52880)
08.02.2018 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.