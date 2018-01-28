Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.
Дивися повний текст У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу криптовалюти.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 20:59
У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу криптовалюти.
Додано: Чет 08 лют, 2018 20:59
Чо и эти сепаратюгами оказались? Дашожтакоята. Дякуемо СБУ за мирное небо над головой!
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:35
А при чем тут несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей? еб...ись на отличненько?
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:41
Самогон гнать -можно, майнить - нельзя!
Состава преступления нет. Есть нежелание делиться с органами.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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