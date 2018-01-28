У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу...

Зашкаливает.
Только не идиотизм, а наглость, беспредельность, бессовестность и беззаконность.
Ну раз общество позволяет - то почему бы и нет.
Как говорил высокопоставленный украинский чиновник "покричите немного, повоняете и успокоитесь"
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:38
Зашкаливает.
Только не идиотизм, а наглость, беспредельность, бессовестность и беззаконность.
Ну раз общество позволяет - то почему бы и нет.
Как говорил высокопоставленный украинский чиновник "покричите немного, повоняете и успокоитесь"
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:29
Так наше общество - такое. Когда убивали вкладчиков 200+ одни молчали другие злорадствовали. Теперь пришла очередь майнеров убивать. Трупоедам пороха нужна свежая кровь. А прынц с мальдив на бал. Слепые трасты и офшоры - можно, а майнить - низзя! Красота.
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