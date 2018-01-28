У Луцькому політеху вилучили техніку для майнінгу...
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nik1 написав:Криптовалюта может нанести урон сложившемуся МИРОВОМУ финансовому порядку. Я думаю на очень высоком уровне рассматривается безопасность мировых капиталов. Что же касается стран третьего мира, особенно тех правители которых выплясывают на балах и дежурят возле туалетов президентов первой страны им просто ставят задания - уничтожить.
халва, халва... 99% крипты при кризисе обнулится. и биток - в первых рядах будет. а кризис - вот он уже, стучится в биржи.
Molchyn написав:Скоро курс упадет и станет невыгодно майнить. Так и решится проблема.
когда майнить становится невыгодно, часть уходит из конкретной валюты, падает общая мощность сети, понижается сложность - рентабельность майнинга увеличивается - становится снова выгодно. там хорошо продуман баланс. как и то, что награда за найденный блок постепенно половинится, таким образом оставшихся битков хватит еще очень на долго.
Вообще майниг и все с ним связанное имеют довольно отдаленное отношение к украинскому IT-сектору.
кстати, исходя из "В киберполицию, которая стала территориальным межрегиональным подразделением Национальной полиции, планируют набрать около 400 сотрудников, среди которых - 187 инспекторов и 39 специальных агентов информационных технологий.....Зарплата составит от 6 тысяч гривен для инспекторов и 25-30 тысяч для спецагентов." - сами понимаете что эти специалисты тоже к нормальному IT относятся достаточно отдаленно. на такие условия либо эникейщики либо единичные энтузиасты-патриоты, либо те, кто изначально надеется на левак.
V2 написав:Розділив би проблему на кілька частин. 1. Для залучення інвесторів та захисту права власності Україні необхідно негайно створювати законодавче поле, яке регулюватиме цю діяльність. Адже треба бути дурнем, щоб не намагатись заробляти на цьому - зайнятість безпосередньо в майнінгу, споживання власної електроенергії ... 2. Конкретно дана ситуація. Думаю, майнери не орендували приміщення для розміщення свого обладнання, не сплачували за електроенергію. Простішими словами - крали в навчального закладу. А за це вже передбачено кримінальну відповідальність. 3. Ще одним аргументом правоохоронців може бути контрабанда (http://finance.liga.net/cryptoeconomics ... /56650.htm). Тому, майнерам важливо забезпечитись всіма необхідними щодо цього документами.
о, ну я ж говорил. первый пошел! и как то что вы сказали относится к вменяемым майнерам статьям "несанкционированному вмешательству в работу его компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей."?
С таким составом преступления надо хацкера брать, а не майнера.