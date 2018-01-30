У Київстарі заявили про неможливість створення...

Додано: Чет 08 лют, 2018 21:04

То есть в Киевстаре даже не подозревают про существовании таких операторов как ТриМоб, Интертелеком и Лайка Мобайл?? Причем Интертелеком это стандарт не GSM, а CDMA RevB с тремя несущими в сумме до 15Мбит. Технически достаточно просто прикрутить еще пару несуших в теории можно до 70+Мбит раскочегарить скорость..

Про тарифі на голос и речи нет.. И в Лайке Мобайл и Три Моб и в ИТ есть тарифы 30 коп на все номера и 10 коп внутри сети / или вообще бесплатно... кстати и таритфикация посекундная а не поминутная как кое у кого...

А насчет низких частот.. на 450Мгц еще есть правда только интернет оператор МТС- Коннект..артефактная штука со своей скоростью до 3Мбит.. но еще сеть кстати живая и работает))).

PS Кстати вроде в Харькове и местами в Днепре сеть Пипл нетов кое где работает... если учесть что клиентов у этих операторов не много то БС разгружены... у менянапример скорость ТриМоб если на в роуминге Водафона а на родную БС ловит то около 5- 6 Мб стабильно.