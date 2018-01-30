Про це розповів президент компанії Київстар Петро Чернишов.
Дивися повний текст У Київстарі заявили про неможливість створення четвертого мобільного оператора.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 21:04
У Київстарі заявили про неможливість створення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київстарі заявили про неможливість створення четвертого мобільного оператора.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:04
То есть в Киевстаре даже не подозревают про существовании таких операторов как ТриМоб, Интертелеком и Лайка Мобайл?? Причем Интертелеком это стандарт не GSM, а CDMA RevB с тремя несущими в сумме до 15Мбит. Технически достаточно просто прикрутить еще пару несуших в теории можно до 70+Мбит раскочегарить скорость..
Про тарифі на голос и речи нет.. И в Лайке Мобайл и Три Моб и в ИТ есть тарифы 30 коп на все номера и 10 коп внутри сети / или вообще бесплатно... кстати и таритфикация посекундная а не поминутная как кое у кого...
А насчет низких частот.. на 450Мгц еще есть правда только интернет оператор МТС- Коннект..артефактная штука со своей скоростью до 3Мбит.. но еще сеть кстати живая и работает))).
PS Кстати вроде в Харькове и местами в Днепре сеть Пипл нетов кое где работает... если учесть что клиентов у этих операторов не много то БС разгружены... у менянапример скорость ТриМоб если на в роуминге Водафона а на родную БС ловит то около 5- 6 Мб стабильно.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 05:27
Джон
Поставил Вам лайк - немного людей настолько точно рынок знает. Но если говорить о менйстриме, то Киевстар прав: большинство людей не будут менять стандарт связи ведь придется выбросить навороченный смартфон, а на практике даже номер и оператор большинством очень неохотно меняется. И посему - чтобы было удобно и недорого звонить - лидерство двух с половиной операторов пока не подвинуть, как бы ни старался Интертетеком (молодцы, к слову, это не пиплнет, массово обманывавший клиентов, и потому почти загнувшийся)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:43
Дело не в том, что есть еще операторы. Просто нет для них достаточного частотного ресурса. Три гиганта выкупили все.
Если кто то попробует обеспечить современным качеством связи хотя бы несколько миллионов абонентов на своих частотах, то сеть просто захлебнется, как было когда то у Лайфа. Но заполучить эти миллионы абонентов не простая задача. UMC, Киевстар и Лайф над этим десятки лет трудились. Да и финансово это накладно - развернуть свою сеть.
Технически это возможно если новый оператор застолбит новый диапазон частот, который позволит развернуть массовую скоростную сеть, 5 поколения, например.
P.S. частотный ресурс остался еще у Укртелекома. Кому достанутся эти частоты?
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