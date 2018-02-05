Про це розповів президент компанії Київстар Петро Чернишов.
Дивися повний текст У Київстарі заявили про неможливість створення четвертого мобільного оператора.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:04
У Київстарі заявили про неможливість створення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київстарі заявили про неможливість створення четвертого мобільного оператора.
Додано: Чет 08 лют, 2018 21:04
То есть в Киевстаре даже не подозревают про существовании таких операторов как ТриМоб, Интертелеком и Лайка Мобайл?? Причем Интертелеком это стандарт не GSM, а CDMA RevB с тремя несущими в сумме до 15Мбит. Технически достаточно просто прикрутить еще пару несуших в теории можно до 70+Мбит раскочегарить скорость..
Про тарифі на голос и речи нет.. И в Лайке Мобайл и Три Моб и в ИТ есть тарифы 30 коп на все номера и 10 коп внутри сети / или вообще бесплатно... кстати и таритфикация посекундная а не поминутная как кое у кого...
А насчет низких частот.. на 450Мгц еще есть правда только интернет оператор МТС- Коннект..артефактная штука со своей скоростью до 3Мбит.. но еще сеть кстати живая и работает))).
PS Кстати вроде в Харькове и местами в Днепре сеть Пипл нетов кое где работает... если учесть что клиентов у этих операторов не много то БС разгружены... у менянапример скорость ТриМоб если на в роуминге Водафона а на родную БС ловит то около 5- 6 Мб стабильно.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 05:27
Джон
Поставил Вам лайк - немного людей настолько точно рынок знает. Но если говорить о менйстриме, то Киевстар прав: большинство людей не будут менять стандарт связи ведь придется выбросить навороченный смартфон, а на практике даже номер и оператор большинством очень неохотно меняется. И посему - чтобы было удобно и недорого звонить - лидерство двух с половиной операторов пока не подвинуть, как бы ни старался Интертетеком (молодцы, к слову, это не пиплнет, массово обманывавший клиентов, и потому почти загнувшийся)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:43
Дело не в том, что есть еще операторы. Просто нет для них достаточного частотного ресурса. Три гиганта выкупили все.
Если кто то попробует обеспечить современным качеством связи хотя бы несколько миллионов абонентов на своих частотах, то сеть просто захлебнется, как было когда то у Лайфа. Но заполучить эти миллионы абонентов не простая задача. UMC, Киевстар и Лайф над этим десятки лет трудились. Да и финансово это накладно - развернуть свою сеть.
Технически это возможно если новый оператор застолбит новый диапазон частот, который позволит развернуть массовую скоростную сеть, 5 поколения, например.
P.S. частотный ресурс остался еще у Укртелекома. Кому достанутся эти частоты?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:19
Re: У Київстарі заявили про неможливість створення...
Спс с мну тоже +) но насчет телефона.. ИТ да с Вами согласен на 100% но тот же 3Моб или лайка Мобайл.. там кроме симки ничего менять не надо.. тот же 3G есть например..
Но 3Моб уже имеем частотный ресурс.. а там где нет его БС там телефоны работают в роуминге Водафона. А насчет ИТ.. у них покрытие одно из самых лучших наверно по Украине...да стандарт у ИТ CDMA но сейчас полно смартов 2-симочников что работают и в GSM и CDMA.. а тарифы ИТ на голос.. 25 коп /мин в среднем где такой найдешь? С интернетом по 5 грн 1500 мб на день...в общем не буду заниматься рекламой тем более бесплатно)).. Просто много людей не в курсе про этих операторов и весь мир мобильной связи для них это ВД, КС и Лайфселл.. А про то что в Украине есть индийский оператор Лайка Мобайл знает наверно 1% от населения )) а там тоже копеечные тарифы как внутри страны так и на заграницу на импортные Лайки)).
Додано: П'ят 09 лют, 2018 14:51
3Моб это и есть Укртелеком. У них еще остался частотный ресурс, который не отгребла большая троица. Однако покрытие маловато (роуминг у другого оператора не интересно по цене).
У Интертелекома покрытие большое для CDMA. Но я еще раз задам вопрос - сколько абонентов может потянуть этот оператор с полным набором современных услуг связи.
О Лайке действительно не слышал, это о чем то говорит.
Да и какие тарифы или новые услуги должны быть, что бы переманить к себе несколько миллионов абонентов, у которых безлимит в сети с кучей родственников и знакомых. Возможно, но очень затратно особенно на начальном этапе.
Были же у нас и Моби и Билайн.
Я думаю, что заявление не категорично, но вполне правдоподобно, что четвертому оператору нечего делать в Украине. Рынок захвачен.
Р.S. зашел на сайт Лайкамобайл
Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:59
Я вот что подумал... У нашей власти инициативы иногда бывают очень экзотическими. Вот скоро закроют аналоговое телевидение. Кто может с уверенностью сказать, что не закроют стандарт связи GSM? Например, чтобы подрезать ноги российским операторам. Вот тогда расклад может измениться. Но это, конечно, гипотетически, прежде всего потому, что Украина будет и в будущем следовать в тренде Европы, а CDMA - все же в основном азиатская игрушка
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:40
Re: У Київстарі заявили про неможливість створення...
Вы не поняли.. роуминг внутри страны это когда нет БС 3Моб а рядом БС Водафон...ваш телефон просто переключается на нее и все.. а тариф как был так и остался... вы ничего не платите за сам по сути роуминг внутри страны.
А насчет..
Лайка Мобайл создан в первую очередь для звонков за границу... на Лайку польскую или там британскую лайку... Насчет тарифом 3Моб.. у меня например тариф грин 40 грн за 200 мин на все номера с ПОСЕКУНДНОЙ тарификацией.. ну а потом 30 коп минута... найдите аналог у большой тройки))или интернет у ИТ.. там есть 3G на сутки 5 грн 1 Гиг.. сравните с Лайфом или ВД с КС сколько там 1 Гиг стоит)).
Но это все мелочи.. главное нет обязаловки.. я кинул деньги и все.. хочу активирую пакет хочу звоню без него.. мне вот это нравиться.
Кстати 3Моб и ИТ это не касается в принципе)). Первый имеет сеть ТОЛЬКО стандарта 3G и GSM- мобилки там разве в роуминге от БС Водафона работать будут, а ИТ там вообще стандарт CDMA )) .. так что что на на них закрытие GSM никак не повлияет).
PS Так что выбор есть всегда.. есть еще такие рабочие "артефакты" как ПиплНет сеть и МТСКоннект с его музейным CDMA450.. кстати все еще работает.. 3мб не много но тем не менее ....6 грн сутки безлимит..для сигнализации например самое то..
Додано: Нед 11 лют, 2018 21:17
Re: У Київстарі заявили про неможливість створення...
Я о внутреннем роуменге и говорил. Кто даст в аренду свою сеть по тарифам ниже своих собственных. Поэтому априори цена во внутреннем роуминге не может быть дешевле чем у того, к кому он подключается.
Очень уж Вы Лайку сильно хвалите, к чему бы это? Для внутреннего пользования совсем не интересна. Посмотрим, как долго она протянет.
GSM закроют только если экономически будет не выгодно. Пока приносит прибыль, будет работать.
Когда то был переход с черно-белого телевидения на цветное. Тогда нашлось решение как это сделать, что бы можно было продолжать эксплуатировать чб телевизоры.
Уже давно назрел момент перехода на цифровое телевидение, кстати во всем мире, а не только на Украине. Отказаться от огромного парка аналоговых телевизоров быстро не получается. Постепенно идет замена телевизоров на цифровые. Вы уже несколько лет не могли купить в магазинах телевизоры только с аналоговой системой. Когда рынок достаточно насытится цифровыми телевизорами и цифровыми передатчиками, тогда и произойдет полный переход на цифру.
реклама
|