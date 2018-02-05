У Київстарі заявили про неможливість створення...

Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:40

Кузя написав: 3Моб это и есть Укртелеком. У них еще остался частотный ресурс, который не отгребла большая троица. Однако покрытие маловато (роуминг у другого оператора не интересно по цене). 3Моб это и есть Укртелеком. У них еще остался частотный ресурс, который не отгребла большая троица. Однако покрытие маловато (роуминг у другого оператора не интересно по цене).

Кузя написав: И тарифы совсем не копеечные И тарифы совсем не копеечные

max_us_ua написав: Кто может с уверенностью сказать, что не закроют стандарт связи GSM? Кто может с уверенностью сказать, что не закроют стандарт связи GSM?

Вы не поняли.. роуминг внутри страны это когда нет БС 3Моб а рядом БС Водафон...ваш телефон просто переключается на нее и все.. а тариф как был так и остался... вы ничего не платите за сам по сути роуминг внутри страны.А насчет..Лайка Мобайл создан в первую очередь для звонков за границу... на Лайку польскую или там британскую лайку... Насчет тарифом 3Моб.. у меня например тариф грин 40 грн за 200 мин на все номера с ПОСЕКУНДНОЙ тарификацией.. ну а потом 30 коп минута... найдите аналог у большой тройки))или интернет у ИТ.. там есть 3G на сутки 5 грн 1 Гиг.. сравните с Лайфом или ВД с КС сколько там 1 Гиг стоит)).Но это все мелочи.. главное нет обязаловки.. я кинул деньги и все.. хочу активирую пакет хочу звоню без него.. мне вот это нравиться.Кстати 3Моб и ИТ это не касается в принципе)). Первый имеет сеть ТОЛЬКО стандарта 3G и GSM- мобилки там разве в роуминге от БС Водафона работать будут, а ИТ там вообще стандарт CDMA )) .. так что что на на них закрытие GSM никак не повлияет).PS Так что выбор есть всегда.. есть еще такие рабочие "артефакты" как ПиплНет сеть и МТСКоннект с его музейным CDMA450.. кстати все еще работает.. 3мб не много но тем не менее ....6 грн сутки безлимит..для сигнализации например самое то..