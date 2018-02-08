Після запуску Falcon Heavy Маск планує сфокусуватися на Big Falcon Rocket.
Дивися повний текст Ілон Маск розповів про плани після Falcon.
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Додано: Чет 08 лют, 2018 23:00
Ілон Маск розповів про плани після Falcon
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Дивися повний текст Ілон Маск розповів про плани після Falcon.
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