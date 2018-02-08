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Ілон Маск розповів про
плани після Falcon

Ілон Маск розповів про плани після Falcon
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 23:00

Ілон Маск розповів про плани після Falcon

Пропонуємо до обговорення:
Після запуску Falcon Heavy Маск планує сфокусуватися на Big Falcon Rocket.

Дивися повний текст Ілон Маск розповів про плани після Falcon.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 23:00

Даже не верится, что все это произойдет при нашей жизни!
deniska
 
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