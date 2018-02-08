RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аслунд: МВФ і Євросоюз
сумніваються в Україні

Аслунд: МВФ і Євросоюз сумніваються в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:12

Аслунд: МВФ і Євросоюз сумніваються в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз висловлюють сумніви в тому, що Україні вдасться виконати свої зобов'язання.

Дивися повний текст Аслунд: МВФ і Євросоюз сумніваються в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79961
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:12

Кто бы сомневался... :)
Аудитор
 
Повідомлень: 83
З нами з: 06.02.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Google Adsense [Bot] і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україні слід змінювати модель економіки – Гройсман 1 ... 8, 9, 10
R2 » Сер 07 лют, 2018 14:06
95 3907
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 09:11
sal
Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин
R2 » Чет 08 лют, 2018 16:25
4 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 07:21
papazina
На створення телемедицини в Україні підуть мільярди -... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 07 лют, 2018 21:30
76 2547
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 21:58
ketrax70
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52921)
09.02.2018 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.