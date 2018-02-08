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Аслунд: МВФ і Євросоюз сумніваються в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:12
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз висловлюють сумніви в тому, що Україні вдасться виконати свої зобов'язання.
Дивися повний текст Аслунд: МВФ і Євросоюз сумніваються в Україні
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 07:12
Кто бы сомневался... :)
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