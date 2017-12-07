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Японія виділила $300 тис. на
охорону здоров'я та освіту...

Японія виділила $300 тис. на охорону здоров'я та освіту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:13

Японія виділила $300 тис. на охорону здоров'я та освіту...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Японії надасть безкоштовну допомогу Україні на суму $300 тис. Для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров'я і освіти.

Дивися повний текст Японія виділила $300 тис. на охорону здоров'я та освіту в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:13

что дали то украли.
alekc_sizov
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