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Японія виділила $300 тис. на охорону здоров'я та освіту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:13
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Японії надасть безкоштовну допомогу Україні на суму $300 тис. Для реалізації чотирьох проектів у сфері охорони здоров'я і освіти.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:13
что дали то украли.
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