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Другий обвал на Уолл-стріт:
американські компанії...

Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:16

Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії...

Пропонуємо до обговорення:
На наступний день індекси частково компенсували втрати.

Дивися повний текст Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії стрімко дешевшають.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:16

Чем это нам грозит?
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Investor_K
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