|
|
Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
На наступний день індекси частково компенсували втрати.
Дивися повний текст Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії стрімко дешевшають
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79961
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:16
Чем это нам грозит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5298
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|76
|
Сер 07 лют, 2018 16:16
otg
|
|2
|74
|
|
|1
|55
|
реклама