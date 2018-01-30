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Змінили правила прийому дітей
до школи: що чекає українців

Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:02

Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні цьогоріч змінили порядок прийому до першого класу.

Дивися повний текст Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:02

короче, что-то начали придумывать, но ничего еще не придумали... отлично.... а дети растут...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:19

А если ближайшая школа будет слишком быдлячей или ,наоборот, слишком дорогой ? Как быть тогда?
Нельзя лишать родителей свободы выбора в вопросах образования для своих детей.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:54

такое уже было в СССР, опять возвращаемся?
malko_e
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:02

Re: Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українц

"Гарантовано отримають місце" совсем не означает, что родители не смогут отдать в другую школу
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:25

  warlamp написав:А если ближайшая школа будет слишком быдлячей или ,наоборот, слишком дорогой ? Как быть тогда? Нельзя лишать родителей свободы выбора в вопросах образования для своих детей.

Ну тогда вы вправе выбрать другую школу если она не наполнена «местными» жителями. Или вы хотите быть белее приоритетным относительно тех кто близко проживает и проходит по конкурсу? :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:36

Такими темпами после окончания школы всех в ближайший военкомат и на войну. Выбора нет. Возвращаемся в пещеры. А тем временем вещающие свиные рыла в телевизоре всё шире.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:51

  Omega написав:Такими темпами после окончания школы всех в ближайший военкомат и на войну. Выбора нет. Возвращаемся в пещеры. А тем временем вещающие свиные рыла в телевизоре всё шире.

Где именно вас лишают выбора то?
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06

Re: Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українц

Територіальний розподіл і зараз є. Стане тільки важче виганяти неадекватів, особливо з ліцеїв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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  malko_e написав:такое уже было в СССР, опять возвращаемся?

не было такого при СССР, не нужно врать!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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