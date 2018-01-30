В Україні цьогоріч змінили порядок прийому до першого класу.
Дивися повний текст Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:02
Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українців.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:02
короче, что-то начали придумывать, но ничего еще не придумали... отлично.... а дети растут...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:19
А если ближайшая школа будет слишком быдлячей или ,наоборот, слишком дорогой ? Как быть тогда?
Нельзя лишать родителей свободы выбора в вопросах образования для своих детей.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:02
Re: Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українц
"Гарантовано отримають місце" совсем не означает, что родители не смогут отдать в другую школу
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:25
Ну тогда вы вправе выбрать другую школу если она не наполнена «местными» жителями. Или вы хотите быть белее приоритетным относительно тех кто близко проживает и проходит по конкурсу? :-)
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:36
Такими темпами после окончания школы всех в ближайший военкомат и на войну. Выбора нет. Возвращаемся в пещеры. А тем временем вещающие свиные рыла в телевизоре всё шире.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:51
Где именно вас лишают выбора то?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06
Re: Змінили правила прийому дітей до школи: що чекає українц
Територіальний розподіл і зараз є. Стане тільки важче виганяти неадекватів, особливо з ліцеїв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:29
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