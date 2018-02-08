RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, коли в Києві
відкриють 2 нові станції метро

Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:05

Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро

Пропонуємо до обговорення:
У цьому році почнуть будувати метро на Виноградар

Дивися повний текст Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:05

По-моему запас времени у Кличко намного меньше
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:32

"Обещать" и "построить" два очень разных глагола.
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 128
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:54

А если не запустит, то переименует какую-нибудь в эти названия.
junta_scaffold
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 21.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:27

Есть где инфа сколько уже потратили на Подольском-Воскресенский мост? Чёт мне кажется что это новый рекорд Гиннеса
dotster
 
Повідомлень: 969
З нами з: 18.10.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:31

А что там с "Львовской брамой"?
avk
 
Повідомлень: 712
З нами з: 20.03.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:43

  avk написав:А что там с "Львовской брамой"?

А это уже удар ниже пояса...
Duke
Аватар користувача
 
Повідомлень: 126
З нами з: 12.06.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:20

Шулявкий мост уже же начали реконструировать)))))
vasia_fin
 
Повідомлень: 57
З нами з: 18.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київрада перейменувала станцію метро "Петрівка" 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 08 лют, 2018 17:39
43 2497
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 14:07
Molchyn
Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 11:04
2 42
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 11:05
Вкладчик1234
Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин
R2 » Чет 08 лют, 2018 16:25
4 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 07:21
papazina
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6303)
09.02.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.