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Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:05
Пропонуємо до обговорення:
У цьому році почнуть будувати метро на Виноградар
Дивися повний текст Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро
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R2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:05
По-моему запас времени у Кличко намного меньше
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:32
"Обещать" и "построить" два очень разных глагола.
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serg_vronsky
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:54
А если не запустит, то переименует какую-нибудь в эти названия.
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junta_scaffold
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:27
Есть где инфа сколько уже потратили на Подольском-Воскресенский мост? Чёт мне кажется что это новый рекорд Гиннеса
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dotster
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:31
А что там с "Львовской брамой"?
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avk
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:43
avk написав:
А что там с "Львовской брамой"?
А это уже удар ниже пояса...
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Duke
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:20
Шулявкий мост уже же начали реконструировать)))))
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vasia_fin
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