Про це повідомляє прес-служба уряду.
Дивися повний текст Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів".
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:17
Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів".
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:17
А просто Порошенко позвонить ? Не не судьба ? Лучше орать в никуда играя на публику Рекомендовал бы еще по Хрущеву, снять туфлю и постучать по трибуне угрожая Кузькиной матерью, народу понравится
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:31
Опять дорогая редакция проводит промо-кампанию гройсмэна. Нет и дня без пары-тройки новостей типа "г-н сказал", "г-н подумал", "г-н призвал" и т.п.
Кому эти афоризмы интересны?
Работа оценивается не по разговорам, а по результатам
Всё IMHO
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:33
Печально то, что Гройс не смог созлать эффективную команду на деле. Поезд уже ушел.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:49
Re: Гройсман закликав зупинити введення
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