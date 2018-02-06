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Гройсман закликав зупинити
введення "тарифів для олігархів"

Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:17

Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба уряду.

Дивися повний текст Гройсман закликав зупинити введення "тарифів для олігархів".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:17

А просто Порошенко позвонить ? Не не судьба ? Лучше орать в никуда играя на публику ;) Рекомендовал бы еще по Хрущеву, снять туфлю и постучать по трибуне угрожая Кузькиной матерью, народу понравится :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:31

Опять дорогая редакция проводит промо-кампанию гройсмэна. Нет и дня без пары-тройки новостей типа "г-н сказал", "г-н подумал", "г-н призвал" и т.п.
Кому эти афоризмы интересны?

Работа оценивается не по разговорам, а по результатам
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:33

Печально то, что Гройс не смог созлать эффективную команду на деле. Поезд уже ушел.
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:49

Re: Гройсман закликав зупинити введення

  vladimir_kustkov написав:Печально то, что Гройс не смог созлать эффективную команду на деле.


Пытался ли ? У меня очень большие сомнения по поводу самостоятельности Гройсмана. Он мне больше зицпредседателя Фунта напоминает, только тот сидел, а этот для лицом поторговать.
Igorten
 
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