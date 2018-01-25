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НБУ затвердив нового
главу ПриватБанку

НБУ затвердив нового главу ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:55

НБУ затвердив нового главу ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Майже місяць тому наглядова рада ПриватБанка призначила Крумханзла головою правління

Дивися повний текст НБУ затвердив нового главу ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:55

Интересно, изменится ли сумма от перемены мест слагаемых?
eldoraddovs6
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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