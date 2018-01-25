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НБУ затвердив нового главу ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Майже місяць тому наглядова рада ПриватБанка призначила Крумханзла головою правління
Дивися повний текст НБУ затвердив нового главу ПриватБанку
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:55
Интересно, изменится ли сумма от перемены мест слагаемых?
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