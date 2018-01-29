Про це свідчать дані майданчику coinmarketcap.
Дивися повний текст 2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають у п'ятницю.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:56
2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають у п'ятницю.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:56
тот кто пишет об изменении биткоина и эфира на полпроцента, явно уо
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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