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2 з 5 основних криптовалют
за обсягом капіталізації...

2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:56

2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчику coinmarketcap.

Дивися повний текст 2 з 5 основних криптовалют за обсягом капіталізації дешевшають у п'ятницю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 10:56

тот кто пишет об изменении биткоина и эфира на полпроцента, явно уо
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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