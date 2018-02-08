RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян розповів, коли ЄС
відкриє небо для української...

Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:04

Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української...

Пропонуємо до обговорення:
Підписання угоди про відкрите небо з ЄС тягнеться ще з 2013 року.

Дивися повний текст Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української авіації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79975
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:04

А кто ж начал разговоры об открытом небе в 2013? Антиевропеец Янукович?
junta_scaffold
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 21.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:05

А когда Украина откроет небо и аэропорты для европейцев (да и азиатов тоже) емельян не сказал? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3269 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли в Києві відкриють 2 нові станції метро
R2 » П'ят 09 лют, 2018 10:05
7 137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 13:20
vasia_fin
Експерт розповів, коли в Україні чекати спаду цін на бензин
R2 » Чет 08 лют, 2018 16:25
4 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 07:21
papazina
Ілон Маск розповів про плани після Falcon
R2 » Чет 08 лют, 2018 23:00
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 23:00
deniska
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6303)
09.02.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.