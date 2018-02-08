Підписання угоди про відкрите небо з ЄС тягнеться ще з 2013 року.
Дивися повний текст Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української авіації.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:04
Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української авіації.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:04
А кто ж начал разговоры об открытом небе в 2013? Антиевропеец Янукович?
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:05
А когда Украина откроет небо и аэропорты для европейцев (да и азиатов тоже) емельян не сказал?
Всё IMHO
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