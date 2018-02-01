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Шварценеггер продав свій Bugatti за $2,5 мільйона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер продав свій суперкар Bugatti Veyron за 2,5 мільйона доларів.
Дивися повний текст Шварценеггер продав свій Bugatti за $2,5 мільйона
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:35
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