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Нафта Brent торгується нижче
ніж 65 доларів за барель

Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:36

Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель

Пропонуємо до обговорення:
Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 9 лютого 2018 року, знаходиться нижче позначки в 65 доларів за барель.

Дивися повний текст Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:36

Ща антимонопольный комитет начнёт пованивать о сговоре. А водителям от этого совершенно никак не тепло и дёшево.
Omega
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