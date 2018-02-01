Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 9 лютого 2018 року, знаходиться нижче позначки в 65 доларів за барель.
Дивися повний текст Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:36
Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафта Brent торгується нижче ніж 65 доларів за барель.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 11:36
Ща антимонопольный комитет начнёт пованивать о сговоре. А водителям от этого совершенно никак не тепло и дёшево.
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