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Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Мінфіну.
Дивися повний текст Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:11
вот липовым субсидиантам свезло
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