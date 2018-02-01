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Мінфін готує перехід на повну
монетизацію пільг та субсидій

Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:11

Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Дивися повний текст Мінфін готує перехід на повну монетизацію пільг та субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:11

вот липовым субсидиантам свезло
szgonza999
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