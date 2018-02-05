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Україна б'є експортні рекорди:
курку - в Голландію,...

Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:40

Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію,...

Пропонуємо до обговорення:
У січні 2018 року Україна експортувала 19,7 тис. т м'яса птиці, що в 1,8 рази більше, ніж в січні минулого року.

Дивися повний текст Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію, цукор - у Туреччину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:40

Я так и предполагал, что причиной стремительного подорожания курятины и индюшатины являются экспортные поставки.
avk
 
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