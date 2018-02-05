У січні 2018 року Україна експортувала 19,7 тис. т м'яса птиці, що в 1,8 рази більше, ніж в січні минулого року.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:40
Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію,...
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Дивися повний текст Україна б'є експортні рекорди: курку - в Голландію, цукор - у Туреччину.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:40
Я так и предполагал, что причиной стремительного подорожания курятины и индюшатины являются экспортные поставки.
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