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Митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:45
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами зросло в 4,6 разу до 69,5 тис. одиниць.
Дивися повний текст Митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами зросло в 4,6 разу
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:45
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