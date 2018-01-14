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Митне оформлення автомобілів
за зниженими акцизами...

Митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:45

Митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами зросло в 4,6 разу до 69,5 тис. одиниць.

Дивися повний текст Митне оформлення автомобілів за зниженими акцизами зросло в 4,6 разу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 12:45

"б***" заработали денег на честную покупку?
Omega
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