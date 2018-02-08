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Європейські ринки обвалились
слідом за падінням фондових...

Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06

Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових...

Пропонуємо до обговорення:
Зведений індекс найбільших підприємств Західної Європи Stoxx Europe 600 обвалився на 1,62% і становив 373,97 пункту.

Дивися повний текст Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових індексів США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06

С учетом как трясет курс гривны на такие вот цифры - рухнул на 1,62% -- смешно смотреть)). Обвал это у них)). Мы тогда по их меркам живем в перманентном кризисе.
Джон
 
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