Зведений індекс найбільших підприємств Західної Європи Stoxx Europe 600 обвалився на 1,62% і становив 373,97 пункту.
Дивися повний текст Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових індексів США.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06
Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових...
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Дивися повний текст Європейські ринки обвалились слідом за падінням фондових індексів США.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:06
С учетом как трясет курс гривны на такие вот цифры - рухнул на 1,62% -- смешно смотреть)). Обвал это у них)). Мы тогда по их меркам живем в перманентном кризисе.
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