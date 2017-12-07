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Власник "Епіцентру" купує ще одну агрокомпанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням Антимонопольного комітету України (УМКУ), відомство схвалило придбання кіпрською компанією Renvior Trading Limited, яка належить Герезі, частки більш ніж 25% в статутному капіталі Vioil Holdings Limited.
Дивися повний текст Власник "Епіцентру" купує ще одну агрокомпанію
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R2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 14:49
инвЭстор..
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Moimir
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:42
Самые патриотичные "инвесторы" как всегда прокручивают свои мутные делишки на Кипре (или других офшорах)
И налоги все патриотично уплачены в бюджет Украины
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:53
Вкладчик1234 "Самые патриотичные "инвесторы" ..." Ви щось плутаєте. Герега - з кодла ригів.
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energokorm
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:12
energokorm,
это был сарказм
А такие "патриотичные" они все - и бело-голубые, и оранжевые, и с вилами, и с сердечками и т.п.
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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