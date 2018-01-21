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Українцям, які працюють,
збільшили розмір податкової...

Українцям, які працюють, збільшили розмір податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:14

Українцям, які працюють, збільшили розмір податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Податкова пільга дозволяє зменшити суму заробітної плати, яка обкладається ПДФО.

Дивися повний текст Українцям, які працюють, збільшили розмір податкової соціальної пільги.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:14

Українцям, які працюють на зарплату менше мінімальної.
socioniktest
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:39

Re: Українцям, які працюють, збільшили розмір податкової...

Це називається як немає добрих новин то зробимо? Кожен рік таке "збільшення" проходить тільки якщо раніше це ще було хоч трохи актуально, так як межа була більше зарплати що отримував працівник то тепер це поодинокі випадки і можна рахувати, що соціальна пільга не працює з 2017 року. Отакі покращення.
MGVP
 
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