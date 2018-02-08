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Вчені Стенфордського університету заявили про створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Вчені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини від раку. За словами вчених, вже розпочато клінічні випробування вакцини, що дозволяє знищити онкологічні захворювання.
Дивися повний текст Вчені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини від раку
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R2
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46
В Оксфорді, Стенфорді, Кембриджі і т.д. є вчені, які роблять фундаментальні дослідження, глобальні відкриття, корисні для всього людства, не чув про такі з боку наших, запоребрик взагалі не беру до уваги, де наші нові Амосови, Патони і т.д., чи ми про них скромно замовчуєм?
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nik1969
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:03
Тут все ждут только подачек от МВФ чтобы в ЗВР его перевести да обложить новыми налогами людей. Покращення вашого життя уже сьогодні! :)
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Omega
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:56
nik1969 написав:
де наші нові Амосови, Патони і т.д., чи ми про них скромно замовчуєм?
Они только при клятых коммуняках были хотя и тогда были далеки от мирового прогресса в медицине и технике. Но хотя бы на 1/6 части суши были известны.
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:31
slavek написав:
Они только при клятых коммуняках были хотя и тогда были далеки от мирового прогресса в медицине и технике. Но хотя бы на 1/6 части суши были известны.
Вы не правы. Среди ученых того времени есть масса с мировым именем и лауреатов Нобелевской премии..
А вот сейчас ситуация печальна, очень печальна.. там где реально ведут разработки, и там где только на бумаге.. - финансирование одно.
нужно финансировать по итогам,- не достиг- верни деньги,это в том случае если не предоставлена опытная база исследований
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bvld
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Додано: Суб 10 лют, 2018 14:19
bvld написав:
Вы не правы. Среди ученых того времени есть масса с мировым именем и лауреатов Нобелевской премии.
Учитывая сколько СССР вкладывал в науку, особенно в военную,не так и много.
bvld написав:
А вот сейчас ситуация печальна, очень печальна.. там где реально ведут разработки, и там где только на бумаге.. - финансирование одно.
нужно финансировать по итогам,- не достиг- верни деньги,это в том случае если не предоставлена опытная база исследований
А если результат неудачный тоже деньги вернуть?
А с фундаментальной науки какой зыск?
Ну, всякий математиков и физиков-теоретиков тогда тоже в топку.
back in USSR
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slavek
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Додано: Пон 12 лют, 2018 08:41
Одна доза 1 000 000$ или 10 000000$ или 100 000 000$ ... ?!
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vladimir_id
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