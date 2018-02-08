RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вчені Стенфордського університету
заявили про створення...

Вчені Стенфордського університету заявили про створення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46

Вчені Стенфордського університету заявили про створення...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини від раку. За словами вчених, вже розпочато клінічні випробування вакцини, що дозволяє знищити онкологічні захворювання.

Дивися повний текст Вчені Стенфордського університету заявили про створення універсальної вакцини від раку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80025
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46

В Оксфорді, Стенфорді, Кембриджі і т.д. є вчені, які роблять фундаментальні дослідження, глобальні відкриття, корисні для всього людства, не чув про такі з боку наших, запоребрик взагалі не беру до уваги, де наші нові Амосови, Патони і т.д., чи ми про них скромно замовчуєм?
nik1969
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 01.02.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:03

Тут все ждут только подачек от МВФ чтобы в ЗВР его перевести да обложить новыми налогами людей. Покращення вашого життя уже сьогодні! :)
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:56

  nik1969 написав: де наші нові Амосови, Патони і т.д., чи ми про них скромно замовчуєм?

Они только при клятых коммуняках были хотя и тогда были далеки от мирового прогресса в медицине и технике. Но хотя бы на 1/6 части суши были известны.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 20:31

  slavek написав: Они только при клятых коммуняках были хотя и тогда были далеки от мирового прогресса в медицине и технике. Но хотя бы на 1/6 части суши были известны.

Вы не правы. Среди ученых того времени есть масса с мировым именем и лауреатов Нобелевской премии..
А вот сейчас ситуация печальна, очень печальна.. там где реально ведут разработки, и там где только на бумаге.. - финансирование одно.
нужно финансировать по итогам,- не достиг- верни деньги,это в том случае если не предоставлена опытная база исследований
bvld
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 14:19

  bvld написав:Вы не правы. Среди ученых того времени есть масса с мировым именем и лауреатов Нобелевской премии.

Учитывая сколько СССР вкладывал в науку, особенно в военную,не так и много.

  bvld написав:А вот сейчас ситуация печальна, очень печальна.. там где реально ведут разработки, и там где только на бумаге.. - финансирование одно.
нужно финансировать по итогам,- не достиг- верни деньги,это в том случае если не предоставлена опытная база исследований


А если результат неудачный тоже деньги вернуть?
А с фундаментальной науки какой зыск?
Ну, всякий математиков и физиков-теоретиков тогда тоже в топку.
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 16.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 08:41

Одна доза 1 000 000$ или 10 000000$ или 100 000 000$ ... ?!
vladimir_id
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 27.09.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shram і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вчені запропонували нову технологію видобутку води на Місяці
R2 » Пон 12 лют, 2018 08:06
1 21
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 08:06
Aleksandr engineer
У Київстарі заявили про неможливість створення...
R2 » Чет 08 лют, 2018 21:04
8 429
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 21:17
Кузя
Вчені створили програму, яка дозволяє робити 3D-знімки
R2 » Суб 10 лют, 2018 17:37
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лют, 2018 17:37
hodkonem36
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53076)
12.02.2018 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.