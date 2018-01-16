RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кіберполіція запропонувала
узаконити криптовалюту

Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46

Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту

Пропонуємо до обговорення:
За словами правоохоронців, легалізація допоможе їм у боротьбі зі злочинцями.

Дивися повний текст Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46

Пусть они там у себя определятся, узаконить или запретить...
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 437
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01

Предполагаю, Александр Гринчак (или его шеф) -- заядлый игрок в World of Tanks и любитель криптовалюты. Перевёл долллары в криптовалюту для приобретения крутого танка, в итоге -- ни долларов, ни криптовалюты, ни танка.
director-com-ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 09.03.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:22

главное - серебро из танчиков узаконить. Важнее этого - сейчас нет ничего.
yarg
 
Повідомлень: 17964
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3550 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Британський Монетний двір випустив "золоту" криптовалюту
R2 » Пон 05 лют, 2018 18:13
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 18:13
max_us_ua
Кіберполіція поставила ультиматум стосовно криптовалют 1, 2
R2 » Пон 29 січ, 2018 17:17
17 1103
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 18:39
mphet26
Кіберполіція: без закону про криптовалюту не зможемо...
R2 » Вів 16 січ, 2018 14:45
1 231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 14:45
Деньги
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9285)
09.02.2018 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.