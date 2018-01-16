За словами правоохоронців, легалізація допоможе їм у боротьбі зі злочинцями.
Дивися повний текст Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 15:46
Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту
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Дивися повний текст Кіберполіція запропонувала узаконити криптовалюту.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:01
Предполагаю, Александр Гринчак (или его шеф) -- заядлый игрок в World of Tanks и любитель криптовалюты. Перевёл долллары в криптовалюту для приобретения крутого танка, в итоге -- ни долларов, ни криптовалюты, ни танка.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:22
главное - серебро из танчиков узаконить. Важнее этого - сейчас нет ничего.
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