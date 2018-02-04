RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інтерес до української ГТС
проявили 10 європейських країн

Інтерес до української ГТС проявили 10 європейських країн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:17

Інтерес до української ГТС проявили 10 європейських країн

Пропонуємо до обговорення:
Переможець конкурсу увійде до консорціуму з управління українською ГТС.

Дивися повний текст Інтерес до української ГТС проявили 10 європейських країн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:17

Победить должна... Румыния!
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 129
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян розповів, коли ЄС відкриє небо для української...
R2 » П'ят 09 лют, 2018 11:04
2 45
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 11:05
Вкладчик1234
Юнкер назвав умову для вступу балканських країн до ЄС
R2 » Сер 07 лют, 2018 22:15
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 22:15
max_us_ua
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 04 лют, 2018 10:37
45 3909
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 17:41
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9285)
09.02.2018 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.