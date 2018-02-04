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Інтерес до української ГТС проявили 10 європейських країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:17
Пропонуємо до обговорення:
Переможець конкурсу увійде до консорціуму з управління українською ГТС.
Дивися повний текст Інтерес до української ГТС проявили 10 європейських країн
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:17
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