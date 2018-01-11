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Сенат США ухвалив бюджет

Сенат США ухвалив бюджет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:43

Сенат США ухвалив бюджет

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення дозволить завершити призупинення роботи уряду.

Дивися повний текст Сенат США ухвалив бюджет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:43

То есть рост дефицита бюджета с 666 ярдов, до 1 трюлика, в 1.5 раза. И это наряду с рекордным за 9 лет отрицательным торговым сальдо и выросшим вдвое к ВВП за 10 лет гос. долгом. На что рассчитывают сберегающие в баксе? Что авось пронесет или выскочить в последний момент? А тем временем слитков в банках уже нет - Юнекс и РВС пустые.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:37

  hxbbgaf написав:То есть рост дефицита бюджета с 666 ярдов, до 1 трюлика, в 1.5 раза. И это наряду с рекордным за 9 лет отрицательным торговым сальдо и выросшим вдвое к ВВП за 10 лет гос. долгом. На что рассчитывают сберегающие в баксе? Что авось пронесет или выскочить в последний момент? А тем временем слитков в банках уже нет - Юнекс и РВС пустые.

ну Вы ж сами говорите, шо золото в банках кончилось. От все и бегут в бакс.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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