Це рішення дозволить завершити призупинення роботи уряду.
Дивися повний текст Сенат США ухвалив бюджет.
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Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:43
Сенат США ухвалив бюджет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сенат США ухвалив бюджет.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:43
То есть рост дефицита бюджета с 666 ярдов, до 1 трюлика, в 1.5 раза. И это наряду с рекордным за 9 лет отрицательным торговым сальдо и выросшим вдвое к ВВП за 10 лет гос. долгом. На что рассчитывают сберегающие в баксе? Что авось пронесет или выскочить в последний момент? А тем временем слитков в банках уже нет - Юнекс и РВС пустые.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 17:37
ну Вы ж сами говорите, шо золото в банках кончилось. От все и бегут в бакс.
РОШЕН
ФУФЛО
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